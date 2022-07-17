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Aktüel Kontrolden çıkan araç akaryakıt istasyonuna girdi
Aktüel

Kontrolden çıkan araç akaryakıt istasyonuna girdi

İstanbul-Sarıyer'de sürücüsünün kontrolünden çıkan aracın akaryakıt istasyonuna girmesiyle yaşanan kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-07-17 20:35:00 -
Kontrolden çıkan araç akaryakıt istasyonuna girdi

İstanbul-Sarıyer'de sürücüsünün kontrolünden çıkan aracın akaryakıt istasyonuna girmesiyle meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Yeniköy Mahallesi Köybaşı Caddesi'nde Ö.T.B'nin kullandığı 34 DP 948 plakalı otomobil, sürücüsünün rahatsızlanması sonucu kontrolden çıkarak petrol istasyonunda yakıt alan 34 GT 3845 plakalı otomobile çarptı.

Kaza sırasında otomobiline yakıt alan G.Ş. ile istasyon görevlisi S.K. araçların arasında sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan 2 kişiyi bulundukları yerden çıkardı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı 3 yaralı hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yakıt pompasında hasar oluştu.

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