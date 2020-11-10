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Aktüel Kontrol noktasından elinde tabancayla geçtiği görüntüyü paylaşan kişi yakalandı
Aktüel

Kontrol noktasından elinde tabancayla geçtiği görüntüyü paylaşan kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-10 13:55:57 -
Kontrol noktasından elinde tabancayla geçtiği görüntüyü paylaşan kişi yakalandı

HATAY (AA) - Hatay'da, araç içerisinde elinde tabancayla jandarma kontrol noktasından geçtiğinin görüntülerini paylaşan Suriyeli zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Antakya ilçesi Ovakent jandarma yol kontrol noktasından araçla geçerken elinde tabancayla çekilen görüntülerini sosyal medyada paylaşan kişiyi yakalamak için çalışma başlatıldığı belirtildi.

Jandarma ekiplerinin, Suriye uyruklu M.K. olduğunu belirlediği zanlının gözaltına aldığı kaydedilen açıklamada, "Bu tür görüntüler kasıtlı olarak birlik ve beraberliğimizi zedelemeye yönelik provokasyon içeren görüntülerdir. Bu konuda vatandaşlarımıza, sağduyulu duruşundan dolayı teşekkür ederiz." ifadesi kullanıldı.

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