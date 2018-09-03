Kontrol hapları ses kısıklığı yapıyor

Ses kısıklığı ve bozulmalarını ciddiye almalısınız çünki ses kaybına kadar büyük tehlikelere yol açabiliyor.

Sesimiz de diğer organlarımız gibi hastalanabiliyor. Kötü kullanımı, ses tellerinin iltihabi hastalıklarına, gırtlakta tümöral hastalıklara ve ses hastalıklarına sebep olabilir. Ses tellerinde nodül, polip, ödem, kanama veya sinir felci gibi sorunlar ortaya çıkabilir.

Yeterli süre uyuyun, uykusuzluk ve aşırı stresten uzak durmaya çalışın. Sık ve şiddetli boğaz temizlemeden, sık ve şiddetli öksürükten kaçının. Sesinizi dayanma sınırının ötesinde zorlamayın. Aşırı şiddette konuşmayın, bağırmayın, çığlık atmayın. Kuru, tozlu, dumanlı ve gürültülü yerlerde konuşmayın, ve şarkı türkü söylemeye kalkmayın. Bol su için. Sigarayı bırakın. Yatağınızın baş kısmını yükseltin. Aşırı yağlı yiyeceklerden kaçının. Aşırı miktarda C vitamini almayın. Kanın pıhtılaşmasını engelleyen ilaçları kullanmayın. Psikotropik ilaçlar, doğum kontrol hapları kullanmayın. Zorunlu olmadıkça, idrar söktürücü ilaçları kullanmayın, bu ilaçlar, ses tellerinde kurumaya yol açabilirler. Hızlı kilo vermekten kaçının.