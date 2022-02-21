Kongo’ya 100 bin doz TURKOVAC

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 20-23 Şubat’ta üç ülkeyi kapsayan Afrika turunun ilk durağı Kongo Demokratik Cumhuriyeti oldu. Başkan Erdoğan’a ziyaretinde; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de eşlik etti.

7 önemli anlaşma imzalandı

Başkent Kinşasa’da Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi tarafından sıcak bir şekilde karşılanan Erdoğan, destek mesajları verdi. Erdoğan ve Tshisekedi’nin, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda baş başa yaptıkları görüşme ve heyetlerin bir araya gelmesinin ardından çeşitli anlaşmaların imza törenine geçildi. Erdoğan ve Tshisekedi’nin huzurunda, iki ülke arasında 7 anlaşma imzalandı. Bu kapsamda, “Askeri Çerçeve Anlaşması, Nakdi Yardım Uygulama Protokolü, Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşması, Kinşasa Finans Merkezi İnşaatına İlişkin Mutabakat Zaptı, Altyapı ve Kongo Nehri ile Kolları Üzerinde Nehir Ulaşımı Zaptı, 1083 Kilometre Uzunluğunda Otoyol İnşaatı Mutabakat Zaptı ve Demiryolu Hattı İnşaatına İlişkin Mutabakat Zaptı” imza altına alındı.

Afrika'da yeni bir güneş doğuyor

Ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi. Tshisekedi ile son 6 ayda üçüncü kez bir araya geldiklerini belirten Erdoğan, ziyaretin Türkiye ile Kongo arasında ikili ilişkilerdeki ivmeyi daha da artıracağına inandığını vurgulayarak şunları dile getirdi: “Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi’nde kabul ettiğimiz bildiri, eylem planı ve ortak uygulama raporu ile 2022-2026 döneminde Afrika ile ilişkilerimiz bakımından bir yol haritası belirledik. Afrika ülkeleri ile ilişkilerimizi bu çerçevede samimiyet, kardeşlik ve dayanışma temelinde geliştirmeye devam edeceğiz.

FETÖ ile mücadele teşekkürü

Güvenlik ve terörle mücadele alanlarında dayanışmamızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanı Tshisekedi başta olmak üzere, FETÖ ile mücadelemizde desteğini esirgemeyen Kongo makamlarına teşekkür ediyorum. Biz de terörle mücadelesinde kendilerinin yanında olmayı sürdürüyoruz. Eğitim ve kültür alanlarındaki iş birliğini ortak projelerle geliştirmek istiyoruz. Buradaki Türkiye Maarif Vakfı okulu başarılarıyla kendinden söz ettiriyor. TİKA’nın da desteği sürüyor. Kalkınma çabalarında Kongo’nun yanında olmaya devam edeceğiz. Salgın öncesinde 2018’de 36,5 milyon dolar olan ticaret hacmimizi neredeyse ikiye katladık. 250 milyon dolar olan hedefimize doğru yürüyoruz.”

1 milyon Sinovac, 100 bin TURKOVAC

Türkiye-Afrika Zirvesi vesilesiyle açıkladığı, Kovid-19 aşısı hibesine dair gerekli çalışmaları yaptıklarını da hatırlatan Erdoğan, “100 bin doz aşıyı uçakla beraberimde getirdim. Ayrıca ilave olarak Sağlık Bakanlığımız, bu gece veya yarın 1 milyon Sinovac aşısı ve bunun yanında 100 bin doz TURKOVAC aşısını yine gönderecekler” bilgisini paylaştı.

Erdoğan, Kongo’daki temaslarının ardından Senegal ve Gine Bissau’yu ziyaret edecek. Ziyaretler kapsamında yapılacak resmi görüşmelerde, ikili ilişkiler bütün yönleriyle ele alınacak, Türkiye ile bu ülkeler arasındaki iş birliğinin her alanda geliştirilmesi imkanları üzerinde durulacak. Erdoğan’ın Gine Bissau’yu ziyareti, Türkiye’den bu ülkeye Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk resmi ziyaret olacak.

Çanakkale Köprüsü 18 Mart’ta açılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü’nün açılışını vatandaşların talebi üzerine Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümü olan 18 Mart’ta gerçekleştirme kararı aldıklarını bildirdi. Erdoğan, yaptığı açıklamada, “Planlanandan bir buçuk yıl evvel tamamladığımız, bir an evvel milletimizin hizmetine sunmak için 26 Şubat’ta açmayı planladığımız 1915 Çanakkale Köprümüzün açılışını vatandaşlarımızın talebi üzerine Çanakkale Zaferi’mizin yıl dönümünde, 18 Mart’ta gerçekleştirme kararı aldık” ifadelerini kullandı.