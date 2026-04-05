Komşuların gürültü kavgası kanlı bitti: Karı-koca vuruldu
Samsun’un İlkadım ilçesinde komşular arasında gürültü sebebiyle çıkan silahlı kavgada karı-koca vurularak hastanelik oldu.
İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Vatan Caddesi’nde meydana gelen olayda komşular arasında gürültü yüzenden meydana gelen husumetin devamında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında M.O. tabanca ile komşularına ateş açtı.
Açılan ateş sonucu T.A. ve eşi C.A., yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Samsun Şehir Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaçan M.O., ise jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.