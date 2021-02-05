  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Komiser yardımcılığına geçiş sınavına ilişkin FETÖ soruşturmasında 48 gözaltı kararı
Aktüel

Komiser yardımcılığına geçiş sınavına ilişkin FETÖ soruşturmasında 48 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen komiser yardımcılığına geçiş sınavına ilişkin FETÖ soruşturmasında 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-05 10:40:00 -
Komiser yardımcılığına geçiş sınavına ilişkin FETÖ soruşturmasında 48 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen 2005 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesi sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 48 FETÖ/PDY mensubu hakkında gözaltı kararı verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Şeyma'ya şahidiz' Biz de size şahidiz: Alçaksınız
Gündem

'Şeyma'ya şahidiz' Biz de size şahidiz: Alçaksınız

Boğaziçi provokatörleri, polis şiddetine uğradığını ve emniyet güçlerinin açılan saçlarını kapatmasına bile izin vermediği yalanını ortaya a..
Böyle bir tokat beklemiyordu... AK Parti'den Mao'cu Perinçek'e soğuk duş!
Siyaset

Böyle bir tokat beklemiyordu... AK Parti'den Mao'cu Perinçek'e soğuk duş! "Yüzde 0 küsür oranındaki..."

​​​​​​​Vatan Partisi ile bir ittifaklarının söz konusu olmadığını söyleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Perinçek'in biz ittif..
Fahrettin Altun, Boğaziçi provokasyonunu video ile anlattı
Gündem

Fahrettin Altun, Boğaziçi provokasyonunu video ile anlattı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Boğaziçi Üniversitesi'nde terör grupları ve uluslarası medyanın kışkırttığı olaylarla ilgili İngilizce bir..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay