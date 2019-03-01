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Komedyen Yusuf Bilal Altıntaş, 4 Mart’ta Aliağa’da sahne alacak

Dünyaca ünlü video paylaşım sitesinde milyonlara ulaşarak adını duyuran Yusuf Bilal Altıntaş’ın, tek kişilik gösterisiyle Aliağa’da sahne alacağı belirtildi.

01 Mart 2019 Cuma 12:34
Komedyen Yusuf Bilal Altıntaş, 4 Mart’ta Aliağa’da sahne alacak

Dünyaca ünlü video paylaşım sitesinde milyonlara ulaşarak adını duyuran Yusuf Bilal Altıntaş’ın, tek kişilik gösterisiyle Aliağa’da sahne alacağı belirtildi.


Yetenek Sizsiniz Türkiye’de yaptığı stand-up gösterisiyle dikkatleri üzerine çeken ve sosyal medyada milyonlara ulaşarak adını duyuran komedyen Yusuf Bilal Altıntaş, Aliağa Belediyesi’nin "Aliağa’da Komedi Festivali" etkinlikleri kapsamında sevenleriyle buluşacak. Diyarbakırlı olan ve stand-up gösterisi yapan Yusuf Bilal Altıntaş, hareketli tarzıyla 4 Mart 2019 Pazartesi günü Aliağa Tüpraş Halk Eğitimi Merkezi’nde saat 20.30’da sahne alacak. Altıntaş, gösteri sırasında vatandaşlara eğlenceli dakikalar yaşatacak.


Ücretsiz olarak sahnelenecek gösteriyi izlemek isteyen vatandaşlarınsa gösterinin davetiyelerini, Aliağa Belediyesi merkez hizmet binası giriş katında faaliyet gösteren Hilal Masa’dan temin edebileceği belirtildi.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 12:34
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