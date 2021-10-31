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Gündem KOMBASSAN'ın kurucusu Haşim Bayram hayatını kaybetti
Gündem

KOMBASSAN'ın kurucusu Haşim Bayram hayatını kaybetti

Bir dönemin önde gelen kuruluşlarından KOMBASSAN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Haşim Bayram hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-10-31 18:13:00 -
KOMBASSAN'ın kurucusu Haşim Bayram hayatını kaybetti

Eski KOMBASSAN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Haşim Bayram, bir süredir koronavirüs tedavisi görüyordu.

Konya’da özel bir hastanede tedavi altına alınan Bayram, durumu ağırlaştığı için yoğun bakıma alınmıştı.

70 yaşındaki Haşim Bayram hayata veda etti.

Bayram'ın naaşı yarın Hacıveyis Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Üçler Mezarlığına defnedilecek.

Haşim Bayram'ın eşi Emine Bayram da geçtiğimiz günlerde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Haşim Bayram kimdir?

1951 yılında Karaman'da doğan Haşim Bayram, ilk ve orta öğrenimini Kazım Karabekir'de, lise öğrenimini de Akşehir İlköğretim Okulu ve Ankara Yüksek Öğretmen Hazırlık sınıflarında tamamladı. Daha sonra Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Fizik lisansı, ayrıca Kimya Yüksek Mühendislik öğrenimini tamamladı. Anadolu'nun birçok lisesinde kimya öğretmenliği, sanayii bölge müdür yardımcılığı ve bazı sanayii tesisi ve kuruluşlarında mühendislik yaptı. 1981 yılından sonra özel dershanecilikle ticari hayata atıldı. 1989 yılından itibaren Kombassan kuruluşunu başlattı. Bayram uzun bir dönem Kombassan Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmüştü.

Kaynak: Konhaber

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Yorumlar

ziya

Allah Rahmet Eylesin.Mekani Cennet olsun.
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İbrahim

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah .Bu ülke için çok hizmetler yaptı ve yapmaya çalıştı fakat 28 Şubat ın apoletli kâfirleri fırsat vermedi
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