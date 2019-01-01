Koltuğu, kanepeyi nasıl almalı?..



Koltuk almaya karar verdiğinizde, koltuğu kimlerin kullanacağını, günlük mü, misafir için mi olacağını, sadece koltuk olarak mı kullanılacağını, fonksiyonel olmasının önemli olup olmadığını ve büyüklüğünü belirlemeniz gerekir.

Yenisini almayı düşündüğünüz koltuğun ne kadar bir alan kaplaması gerektiğini hesaplayın.

Alışverişe gittiğinizde, nasıl bir koltuğa ihtiyacınız olduğunu ve stilini belirlemiş gidin. Genellikle mağazada küçükmüş gibi görüneceklerinden, yanılmamak için yanınızda metreyle gidin. Kanepenin kolları için önerilen yükseklik 80-90 cm arasındadır. Kolları ve arkalığı tüyle doldurulmuş ve arka yastıkları omuz kısmına kadar devam eden modeller, üzerinde yatmak için uygundur.

Diyelim ki, bir kanepenin modelini beğendiniz ve evinizin diğer eşyalarına da uydu. Bu durumda onu test edin. Üstüne oturun, yatın ve bunları aynen evde yaptığınız gibi yapın. Kanepede biraz zaman geçirirseniz, kendiniz için doğru seçimi yapmanız kolaylaşacaktır.

Bütün kanepeler, bir süre hiçbir sorun çıkmadan kullanılır ve dayanıklı görünürler. Gerçekten dayanıklı koltuğun iskeleti, gürgen ve çelikten yapılmıştır.

Rahat ve sağlam bir koltuğun malzemesiyle ilgili fikir sahibi olmanız gerekir. Genellikle bunlar yumuşak bir temelin altındadır, ilk bakışta görünmezler. Çelikten ve çinkodan yapılmıştır. Sadece çinkodan yapılan bir koltuğun direnci ve kullanım süresi azalacaktır.

Sırt ve baş bölgesinde rahatlık için, kaz tüyü yastıkları tercih edin. Bu tür yastıklar yumuşak ve rahattır. Ayrıca formları kolay bozulmaz. Eğer başka bir malzemeden yapılmışlarsa, ortalama bir süre gidebilecek yastıklar arasında seçim yapın. Çok yumuşak olanlar hemen çöker, çok sert olanlar ise rahatsızlık verirler.

Yüksek sıklıkta iyi bir kauçuk ile sert bir şekilde doldurulmuş ve işlenmiş koltuk yüzeyi asla deforme olmaz. Ancak kaz tüyünden yapılmış bir döşeme de son derece rahat ve keyifli olur. Kaz tüyü diye silikon doldurulmuşlara da aldanmamalısınız..

Bütün koltukların önemli olan tarafı görünmez olan tarafı yani iskeletidir. Bunun gürgen ve çelik karışımı bir tasarım olması, hem dayanıklılığını sağlar, hem de istediğiniz değişimlere kolayca ayak uydurmasını.. Bu bir “baba koltuğu” için de böyledir.