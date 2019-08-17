Kolesterol nedir neden yükselir? Kolesterol tedavisi nasıl yapılır? Sağlık haberleri. Kolesterol, hayvan hücrelerinin zarlarında bulunan ve aynı zamanda kan plazmasında taşınan, vücutta özellikle endokrin sistem ve sindirim sisteminde birtakım görevlere sahip olan yağ benzeri bir maddedir. Kolesterol nedir neden yükselir? Kolesterol tedavisi nasıl yapılır? Kolesterol belirtileri neler? Kolesterol için hangi bölüme gidilir?

Kolesterol, hayvan hücrelerinin zarlarında bulunan ve aynı zamanda kan plazmasında taşınan, vücutta özellikle endokrin sistem ve sindirim sisteminde birtakım görevlere sahip olan yağ benzeri bir maddedir. Kolesterol nedir neden yükselir? Kolesterol tedavisi nasıl yapılır? Kolesterol belirtileri neler? Kolesterol belirtileri; -Yüzde ve özellikle göz çevresinde oluşan sarı renkli yağ bezeleri -Göğüs ağrısı -Halsizlik ve yorgunluk -Ayak ve bacaklarda ağrı, uyuşma -Baş dönmesi -Yaraların geç iyileşmesi -Solgun görünümlü cilt -Nefes darlığı -Deri altında yağ birikmesi -Ciltte lekelenmeler -Vücudun bazı bölgelerinde morarmalar. Kolesterol için hangi bölüme gidilir? sorusuna verilecek cevap ise İç Hastalıkları (Dahiliye) bölümünden randevu alınır.

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