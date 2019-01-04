Kolesterol ilaçlarının yan etkisi daha fazla

Statinler olarak bilinen kolesterol düşürücü ilaçların, kas erimesi, karaciğer hasarı, böbrek yetersizliği gibi çok ciddi yan etkileri var. Dahası hayvanlar üzerinde deneylerde kanser yapıcı etkisi de görüldü.

“Statinler” bugün henüz tam olarak bilinmeyen bir mekanizma ile kalp krizi geçirmiş ve kalp hastalığı riski yüksek olan kişilerde etkili olmaktadır ama statinlerin bu hastalardaki olumlu etkileri kan kolesterol düzeyinin düşmesi ile ilgili değil..

Kolesterol, herkes için gerekli ve yararlı bir madde. Hayvanlar için de.. Tehlikeli olan stres, hareketsizlik, obezite... Kanda kolesterolün yükselmesine bunlar yol açıyor.



Sizi ölümle korkutanlara aldanmayın. Sanılanın aksine kolesterolü yüksek olanların daha uzun yaşadıkları da birçok araştırma sonucu ile belgelenmiş durumda. Hatta yüksek kolesterolü olanlar tüberküloz, zatürree, AIDS... gibi enfeksiyonlara daha az yakalanıyor.

Prof. Dr. Canan Efendigil Karatay kolesterolün bir gerçek olduğunu, bütün hayvanların, insanların ve bitkilerin hücrelerinin yapı taşını kolesterolün meydana getirdiğini söylüyor. Kolesterolün bilinenin aksine yağ olmadığını, bir steroid hormonu olduğunu ifade eden Karatay, "Yani vücudumuzun streslere karşı koruyucu olarak fazlaca ürettiği bir hormondur! Kolesterol bakterisittir, yani bakterileri öldürür. Kolesterol virüsittir, yani virüsleri öldürür. Kolesterol, beyin hücreleri ve sinir ileti sisteminin olmazsa olmaz temel maddesidir. Öyle ki, beyin hücreleri hayatta kalabilmeleri için kan kolesterolüne bağlı kalmayarak, kendi kolesterollerini üretmek mecburiyetindedirler" diyor.

Bebeklerin en hızlı büyüme çağının temel ve tek gıdası olan anne sütünün neredeyse yüzde 90'ının kolesterol ve omega-3 yağ asidinden oluştuğunu ifade eden Karatay, "Kolesterolün bizatihi kendisi masumdur. Vücutta yanlış giden bir şeyleri tamir etmek için yükselir. Dolayısıyla kolesterolü ilaçla düşürmeye çalışmak anlamsızdır." diye ekliyor. "Kolesterol, damarları tıkamaz. Damarları tıkayarak, kalp krizine ve inmeye neden kolesterol değil, kan pıhtısıdır. Kanın pıhtılaşmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi ise insülin hormonudur. Kandaki insülin hormonu yüksekliği kanın pıhtılaşmasını artırmaktadır."