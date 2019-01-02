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Kola içince vücudumuzda neler oluyor?

Prof. Canan Karatay, kola içinceiçimizde olup biteni anlattı

02 Ocak 2019 Çarşamba 19:27
Kola içince vücudumuzda neler oluyor?

Malûm kola bağımlıları ülkemizde hayli fazla. Bilhassa gençlerimiz.. Milli Eğitim’in okul kantinlerine bu tür içeceklerin girmesini yasaklanması iyi bir adım oldu.
Bakın İç ve Kalp Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay 1 bardak kolanın bir saat süresince vücuda neler yaşattığını nasıl özetliyor:

-İlk 10 dakikada mideniz 10 çay kaşığı şeker ile buluşur. Bu günlük alınması şeker dozunun yaklaşık 100 katıdır. ”Neden bulantım olmuyor peki?” derseniz içinde ki fosforik asitten dolayıdır.

-İlk 20 dakikada kan şekerinizde aşırı bir yükselme yaşanır. Bu sebeple pankreasta aşırı derecede insülin salgılanır ve kan şekerinin fazlası karaciğerinizde yağ olarak depolanmaya başlar.

-İlk 40 dakikada kolada bulunan kafeinin tamamı dolaşıma katılır ve kan basıncı yükselir. Karaciğer şeker üretmeye başlar ve kana geçer. Bu sebeple tekrar kan şekeriniz yükselir.

-40 dakikadan sonra beyinde dopamin yapımı başlar. Bu durum, kişiye mutluluk hissi verir. Bu tıpkı uyuşturucuların yaptığı etkiye benzer bir etkidir..

-60 dakika içinde ani açlık hissi oluşur.

Bir de iki 3 bardak sonrasını ya da uzun süre zarfında bağımlı olduğunuzu düşünün..

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 19:50
  1. kola
  2. kolanın zararları

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