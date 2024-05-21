Köksal: Hareketsizlik ani ölüme yol açıyor

Tavsiyelerde de bulunan Köksal, şunları dile getirdi: “Bilgisayar başında saatlerce farkında olmadan vakit geçiren genç çocuklar, genç bireyler, plaza çalışanları... Su içmeyi bile unutuyoruz. Üstüne üstlük biraz kiloluysa... Hamile anneler çok dikkat etmeli. Parmak ucu-topuk hareketiyle. Yani, tıpkı yürüyormuş gibi baldır kaslarınızı çalıştıracaksınız ve baldır kaslarının kasıldığından emin olacaksınız. İşte o pompanın çalışması hayat kurtarıyor. Bu basit egzersiz, sebebi bilinmeyen ölümlerin en sık nedeni olan akciğerde pıhtı oturmasını engelliyor. Bu da ani ölüm riskini azaltıyor.”