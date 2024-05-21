Köksal: Hareketsizlik ani ölüme yol açıyor
Bezmialem Vakıf Üniversitesi’nden Prof. Dr. Cengiz Köksal, masabaşında ya da ayakta uzun saatler hareketsiz kalındığında baldır kasları çalışmadığı için kirli kanın aşağıda göllenerek pıhtı oluşma riskini artırdığını, bu pıhtının da akciğerlere gitmesi halinde yüzde 30 oranında ani ölüm riski taşıdığını söyledi.
Tavsiyelerde de bulunan Köksal, şunları dile getirdi: “Bilgisayar başında saatlerce farkında olmadan vakit geçiren genç çocuklar, genç bireyler, plaza çalışanları... Su içmeyi bile unutuyoruz. Üstüne üstlük biraz kiloluysa... Hamile anneler çok dikkat etmeli. Parmak ucu-topuk hareketiyle. Yani, tıpkı yürüyormuş gibi baldır kaslarınızı çalıştıracaksınız ve baldır kaslarının kasıldığından emin olacaksınız. İşte o pompanın çalışması hayat kurtarıyor. Bu basit egzersiz, sebebi bilinmeyen ölümlerin en sık nedeni olan akciğerde pıhtı oturmasını engelliyor. Bu da ani ölüm riskini azaltıyor.”