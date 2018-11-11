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Koeman, Alanyaspor maçında Isla'ya görev verdi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında Alanyaspor ile karşı karşıya gelirken, teknik direktör Koeman yine sürpriz tercihlere imza attı.

11 Kasım 2018 Pazar 19:54
Koeman, Alanyaspor maçında Isla'ya görev verdi

Hollandalı teknik adam, orta sahada Eljif Elmas ile birlikte sarı-lacivertli takımın Anderlecht maçında 88'de oyuna dahil olan ve ön liberoda oynayan Isla'yı bir kez daha aynı pozisyonda görevlendirdi. Isla, daha önce Cagliari'de, Juventus'ta ve Şili Milli Takımı'nda da zaman zaman ön libero pozisyonunda oynamıştı.

Sarı-lacivertlilerde ileri uçta ise bir kez daha iki forvet, Frey ile Slimani birlikte sahaya sürüldü.

BENZIA KULÜBEDE

Fenerbahçe'de Galatasaray maçında oyundan alındığı için teknik heyete yönelik yaptığı paylaşımın ardından Anderlecht maçında kadroya alınmayan Yassine Benzia, Alanyaspor maçıyla birlikte kadroya döndü.

Cezayirli oyuncu, sarı-lacivertlilerin 21 kişilik kadrosunda yer aldı.

Fenerbahçe'nin yedek kulübesinde Berke, Reyes, Yiğithan, Batuhan, İsmail, Mehmet Topal, Barış, Mahsun, Benzia ve Ferdi yer aldı.

Haber Tarihi: 11 Kasım 2018 Pazar 19:54
  1. fenerbahçe
  2. koeman
  3. alanyaspor
  4. Frey
  5. slimani

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