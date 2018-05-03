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Kocaman: Sahaya çıkıp finali kutlayacağız

Aykut Kocaman, oyuncularıyla yaptığı konuşmada, "Beşiktaş maça çıkmazsa sonuna kadar hak ettiğimiz finali kutlayacağız" dedi.

03 Mayıs 2018 Perşembe 12:52
Kocaman: Sahaya çıkıp finali kutlayacağız

Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman, Ziraat Türkiye Kupası’nda ertelenen yarı final rövanş maçına her yönüyle hazır.

Sarı-lacivertlilerin tecrübeli hocası, TFF'nin aldığı, "Karşılaşma kaldığı yerden seyircisiz oynanacak" kararının ardından Beşiktaş yönetiminin yaptığı, "Sahaya çıkmayacağız" açıklamasının hayata geçmeyeceği görüşünü savunmaya devam ediyor. Kocaman bunun için de maç oynanacakmış gibi Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde oyuncularını motive ederken kurmaylarıyla da teknik analizlerin yanı sıra bir durum değerlendirmesi de yaptı.

"HİÇBİR ŞEY BİZİ İLGİLENDİRMEYECEK"
Fenerbahçe'nin tecrübeli hocası maçla ilgili olarak yardımcılarıyla yaptığı konuşmada, "Ben hala maça çıkacaklarını düşünüyorum. Sahaya çıkıp bekleyeceğiz. Biz her zaman sahada kaldık. Çıkarlarsa kalan 30 dakikada istediğimiz skoru alıp finale gideceğiz. Çıkmazlarsa da sonuna kadar hak ettiğimiz finali kutlayacağız. Geri kalan hiçbir şey bizi ilgilendirmeyecek" ifadesini kullandı.

TARAFTARLAR TOPLANIYOR
TFF'nin Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçının kaldığı yerden seyircisiz oynanması yönünde verdiği karar sonrasında Fenerbahçeli taraftarlar harekete geçti. Sarı-lacivertliler sosyal medya aracılığıyla organize oldular ve bugün 20.30'da Ülker Stadı’nın etrafında toplanacaklar. Taraftarlar buradan takıma destek verecekler.

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 12:52
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