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Aktüel Kocaeli'deki 'siber dolandırıcılık' operasyonunda 16 şüpheli tutuklandı
Aktüel

Kocaeli'deki 'siber dolandırıcılık' operasyonunda 16 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'de düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 29 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-10 11:13:00 -
Kocaeli'deki 'siber dolandırıcılık' operasyonunda 16 şüpheli tutuklandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından siber suçların önlenmesi ve takibi amacıyla başlatılan çalışmada dün gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen zanlıların operasyonları tamamlandı.

İnternette sahte siteler kurarak vatandaşa uygun fiyata ürün satmak için "oltalama" yöntemiyle kart bilgilerini elde ettiği iddia edilen 2'si kadın 29 şüpheliden 16'sı hakim tarafından tutuklandı. diğerleri adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

7 Kasım Cumartesi günü düzenlenen operasyonda,  1 ruhsatsız silah, 18 fişek, çok sayıda cep telefonu, bilgisayar, banka kartı, 350 bin lira piyasa değeri 10 bin lira olan bir otomobil , zanlıların evlerinde, işyerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda ele geçirildi.

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