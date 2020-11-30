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Aktüel Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 316 kişiye para cezası
Aktüel

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 316 kişiye para cezası

Yeniakit Publisher
2020-11-30 00:26:18 -
Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 316 kişiye para cezası

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 316 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik dün yürütülen çalışmalar kapsamında 1490 iş yeri denetlendi, 15 bin 363 kişi kontrol edildi. Denetimlerde, karantina ihlali yapan 9, maske takma kuralına uymayan 150, sosyal mesafeyi bozan 2, yasaklanan yerlerde sigara içen 41, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 114 kişi ile tedbirlere uymayan 21 iş yerine para cezası uygulandı.

Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 28 şüpheli yakalandı.


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