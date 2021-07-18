  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Bilim Kurulu üyesinden bayram uyarısı
İran'da son korona bilançosu açıklandı
İzmir'de makilik alanda yangın
Lastiği patlayan otomobil şarampole devrildi
Aktüel Kocaeli'de iki otomobil birbirine girdi: 4 yaralı
Aktüel

Kocaeli'de iki otomobil birbirine girdi: 4 yaralı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada 4 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-18 15:05:00 -
Kocaeli'de iki otomobil birbirine girdi: 4 yaralı

Y.Ö. idaresindeki 34 TN 5692 plakalı otomobil, Dumlupınar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda, aynı yönde giden E.C.S. yönetimindeki 34 TH 1510 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile devrilen 34 TH 1510 plakalı otomobildeki iki kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay