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Aktüel

Kocaeli'de havaya silahla ateş açan 25 kişiye işlem yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-25 15:21:01 -
Kocaeli'de havaya silahla ateş açan 25 kişiye işlem yapıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de Ramazan Bayramı'nda havaya silahla ateş açtığı tespit edilen 25 kişi hakkında işlem yapıldı, söz konusu silah ve mühimmatlara el konuldu.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bayramın birinci günü kutlama yapmak amacıyla ateşli silahla havaya ateş açanlara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, silahla havaya ateş açtığı tespit edilen 25 kişi hakkında işlem yaptı, söz konusu silah ve mühimmatlara da el koydu.

İl Emniyet Müdürlüğünce kent genelinde suçun önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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