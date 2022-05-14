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Aktüel Kocaeli'de feci kaza: Yaralılar var
Aktüel

Kocaeli'de feci kaza: Yaralılar var

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde özel halk otobüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-14 16:29:00 -
Kocaeli'de feci kaza: Yaralılar var

D-100 kara yolu yan yol Yuvacık sapağı mevkisinde, S.A'nın kullandığı 41 AL 162 plakalı özel halk otobüsü ile karşı yönden gelen İ.T. idaresindeki 41 NT 528 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan hafif ticari araç sürücüsü ile otobüsteki 3 yolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle hafif ticari araçtaki salça ve turşular etrafa dağıldı. Yolcular, başka otobüsle yollarına devam etti. Bu arada, araçların çarpışması, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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