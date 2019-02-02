KOBİ’ye ihracatla büyüme fırsatı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, KOBİ’lerin ihracat yapmalarının önünü açmak için pek çok adım attıklarına işaret etti. Bu adımların meyve verdiğine dikkat çeken Pekcan, “İhracatta 2017 başında yüzde 53 olan KOBİ ağırlığı 2018 sonu itibariyle yüzde 70,7’ye yükseldi” dedi. İrili ufaklı ihracatçılara yeni yöntemlerle, teminat mektupsuz kredi imkânı sunduklarını hatırlatan Pekcan, “Bu sayede KOBİ’lere verilen kredi miktarını önemli oranda arttırdık. 2017’de 4,2 milyar lira olan kredi tutarını 2018’de 8 milyar liraya taşıdık” diye konuştu.

Üreten Türkiye Buluşmaları başladı

Bu arada Halkbank, KOBİ’lerle bir araya geldiği ‘Üreten Türkiye Buluşmaları’na başladı. Bankanın bu yılki ilk durağı Eskişehir oldu. 500 firma temsilcisinin katıldığı buluşmada Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, yenilikçi ürünleriyle rekabet gücünü arttıracaklarını söyledi.