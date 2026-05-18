KOBİ’ler için pozitif ayrımcılık çağrısı!

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 2026 Yılı Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Takdim Töreni’nde konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, iş dünyasının finansmana erişimde yaşadığı sıkıntılara dikkat çekti.

Törende konuşan Hisarcıklıoğlu, iş ve yatırım ortamını iyileştiren birçok reform ve düzenlemenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla hayata geçtiğini, çözüm odaklı yaklaşımın iş dünyasına her zaman moral aşıladığını söyledi.

Türkiye'nin bugün 1,6 trilyon doları aşan milli geliriyle İslam dünyasının en büyük ekonomisi haline geldiğini bildiren Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin, İtalya ve Çin arasındaki coğrafyada en büyük sanayi ülkesi olduğunu, dünya ihracatından aldığı payla da tarihi zirvesine ulaştığını ifade etti.

Hisarcıklıoğlu, tamamı oda ve borsalar üyelerinden oluşan ihracatçı sayısının 160 bini aştığını, bu kapsamda "Made in Türkiye" imzasının artık dünyada tanındığını anlattı.

Türkiye, savunma sanayisindeki başarısı

Hizmet sektöründe de önemli başarılar elde edildiğini, Türk müteahhitlerinin 138 ülkede başarılı işlere imza attığını aktaran Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin, küresel çapta büyük kırılmaların yaşandığı, güç dengelerinin yeniden şekillendiği bir dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde adeta bir istikrar adası olarak öne çıktığını söyledi.

Hisarcıklıoğlu, ülkenin özellikle savunma sanayisinde her geçen gün yeni başarılara imza attığını, caydırıcı gücünü pekiştirdiğini dile getirerek, "Savunma sanayisi ihracatında ülkemiz, dünyada ilk 11 ülke arasına geldi. Bununla büyük gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin bu yıl artan diplomatik gücüyle NATO, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) zirvelerine ev sahipliği yapacağını anımsatan Hisarcıklıoğlu, dünya ticaretinde yaşanan gelişmelere de dikkati çekti.

Hisarcıklıoğlu, ABD'nin ilave gümrük vergileri getirdiğini, stratejik sektörleri koruma altına aldığını, Avrupa Birliği'nin (AB) ise "Made in Europe" ve karbon vergisi düzenlemeleriyle pazara girişi kısıtladığını anlattı.

Çin'in teşvik ve sübvansiyonlarla kendi üreticisini koruduğunu aktaran Hisarcıklıoğlu, bazı ülkelerin devlet destekleriyle maliyetin altında satış yaparak ihracat pazarlarını genişlettiğini belirtti.

Hisarcıklıoğlu, bu durumun rekabeti adil bir zeminden çıkardığına işaret ederek, "Biz Türk iş dünyası olarak asla enseyi asla karartmıyoruz. Geleceğe umutla bakmaya, üretmeye, yatırım yapmaya ve mücadele etmeye devam ediyoruz. Ülkemizin dayanıklı ve sağlam temellere sahip olduğuna inanıyoruz." diye konuştu.

“İhracat pazarlarımız için yeni adımlar lazım”

Türkiye'nin, Sanayi ve Teknoloji Stratejisi ile küresel riskleri büyük ölçüde bertaraf edebileceğini dile getiren Hisarcıklıoğlu, çok taraflı ve kurallı ticareti kimsenin uygulamadığı bu dönemde, nihai ürün ithalatında daha sert önlemler alınması gerektiğini ifade etti.

Hisarcıklıoğlu, ara mamul ve ham madde ithalatında ise yerli üretimi özendirecek tedbirlerin hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çizerek, "Aynı zamanda Gümrük Birliği'nin modernizasyonu ve yeni nesil serbest ticaret anlaşmaları gibi ticari diplomasi adımlarını hızlandırmalıyız. Benzer şekilde, rekabetin giderek arttığı ihracat pazarlarımız için yeni ve proaktif adımlar lazım." ifadesini kullandı.

İhracata ciddi destekler getirildiğini, reeskont kredilerinde büyük artışlar sağlandığını belirten Hisarcıklıoğlu, reeskont kredi hacminin 3 aylık ihracat miktarına, yani 70 milyar dolara çıkarılması gerektiğini söyledi.

Hisarcıklıoğlu, iş dünyasının halihazırdaki beklentilerini de dile getirerek, şunları kaydetti:

"Şu anda iş dünyamızın en büyük sıkıntısı finansmana erişim. Kredi hacmindeki daralma ve yüksek faiz oranları, özellikle KOBİ'lerimizin ayağına pranga oluyor. Piyasada ödemeler aksıyor, ticaret yavaşlıyor, neticede büyüme ivme kaybediyor. Bu sıkıntıları aşmak için KOBİ'lerimize pozitif ayrımcılık yapmalıyız, KOBİ kredileri ile ticari kredi kartlarını aylık kredi büyüme sınırları dışına çıkartmalıyız. Böylelikle piyasada önemli rahatlama sağlayabiliriz. Artan girdi maliyetleri nedeniyle yurt dışı pazarlarımızı kaybediyoruz. Başta tekstil, hazır giyim, deri ve mobilya olmak üzere tüm sektörlere ilave destekler verelim. Yapısal reformlarla, sektörlerimizin rekabet güçlerini koruyacağımıza ve ülkemizin güvenli liman konumunun güçleneceğine de inanıyoruz."

Konuşmaların ardından oda ve borsalar bünyesinde en uzun süre hizmet eden isimlere hizmet şeref belgeleri ve plaketleri takdim edildi.