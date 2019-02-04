Klimada Türk-Japon ortaklığı
İklimlendirme alanında faaliyet gösteren yerli Form Şirketler Grubu, Japon Mitsubishi Heavy Industries ile ortaklık anlaşması imzaladı.04 Şubat 2019 Pazartesi 10:32
Türkiye’de iklimlendirme alanındaki faaliyetleriyle bilinen Form Şirketler Grubu, Japon Mitsubishi Heavy Industries ile ortaklık anlaşması imzaladı. Anlaşmada Form-MHI Klima Sistemleri Sanayi ve Ticaret AŞ’nin kurulması öngörülüyor. Form Şirketler Grubu Yürütme Kurulu Başkanı Tunç Korun, Mitsubishi Heavy Industries ile ortaklıklarının Türkiye’ye yabancı yatırım getireceğini; istihdama önemli katkı yapacağını ifade etti. Mitsubishi Heavy Industries Air-Conditioning Europe Genel Müdürü Ryoichi Kariya da yatırım kararlarında Türkiye’nin ekonomisine ve büyüme potansiyeline olan güvenlerinin büyük rol oynadığını dile getirdi.
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