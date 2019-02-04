Klimada Türk-Japon ortaklığı İklimlendirme alanında faaliyet gösteren yerli Form Şirketler Grubu, Japon Mitsubishi Heavy Industries ile ortaklık anlaşması imzaladı.

Türkiye’de iklimlendirme alanındaki faaliyetleriyle bilinen Form Şirketler Grubu, Japon Mitsubishi Heavy Industries ile ortaklık anlaşması imzaladı. Anlaşmada Form-MHI Klima Sistemleri Sanayi ve Ticaret AŞ’nin kurulması öngörülüyor. Form Şirketler Grubu Yürütme Kurulu Başkanı Tunç Korun, Mitsubishi Heavy Industries ile ortaklıklarının Türkiye’ye yabancı yatırım getireceğini; istihdama önemli katkı yapacağını ifade etti. Mitsubishi Heavy Industries Air-Conditioning Europe Genel Müdürü Ryoichi Kariya da yatırım kararlarında Türkiye’nin ekonomisine ve büyüme potansiyeline olan güvenlerinin büyük rol oynadığını dile getirdi.

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