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Aktüel

Kızlarını trafik kazasında kaybeden aileyi polis ekipleri mezarlığa götürdü

Yeniakit Publisher
2020-05-25 15:19:21 -
Kızlarını trafik kazasında kaybeden aileyi polis ekipleri mezarlığa götürdü

İSTANBUL (AA) - Güngören'de polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlatlarının mezarını ziyaret etmek için yardım isteyen aileyi mezarlığa götürdü.

Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde, iki yıl önce 4 kızını trafik kazasında kaybeden anne ve babanın kabir ziyaretinde bulunmak istemeleri üzerine harekete geçti.

Polis ekipleri, aileyi Güngören'deki evlerinden alarak Ümraniye'deki Ihlamur Kuyu Aile Kabristanlığı'na götürdü. Ekipler, ziyaretin ardından aileyi evine bıraktı.


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