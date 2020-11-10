  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kızılırmak'ta gondol turu keyifli dakikalar yaşatıyor
Aktüel

Kızılırmak'ta gondol turu keyifli dakikalar yaşatıyor

Nevşehir'in Avanos ilçesinden geçen Kızılırmak'ta yapılan gondol turu binenleri de izleyenleri de büyülüyor - Gondol turunu düzenleyen işletmenin sorumlusu Ali Sarıyürek: - "Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak üzerindeki gondol turunu her gün 10.00-18.00 saatleri arasında yapıyoruz. Yerli yabancı turistler büyük ilgi gösteriyor" - Tura katılanlardan Nusret Can Kazancı: - "Çok güzel düşünülmüş bir uygulama. Daha önce Kapadokya'ya çok geldim ama gondolların olduğunu bilmiyordum, yeni gördüm. Venedik'te gondola binmiştik, burada tura katılmak istedik"

Yeniakit Publisher
2020-11-10 11:09:40 -
Kızılırmak'ta gondol turu keyifli dakikalar yaşatıyor

NEVŞEHİR (AA) - BEHÇET ALKAN - Nevşehir'in Avanos ilçesinden geçen, Türkiye'nin en uzun akarsuyu Kızılırmak'ta düzenlenen gondol turları, Kapadokya bölgesini ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlere keyifli dakikalar yaşatıyor.

Sivas'tan doğup Karadeniz'e dökülen Kızılırmak'ın Avanos ilçesinden geçtiği bölümde yapılan gondol turu, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Akarsu üzerinde peş peşe yüzen gondollar, ilçenin güzelliğine ayrı renk katıyor.

Kapadokya bölgesindeki tarihi ve turistik merkezleri ziyaret edenler, aileleri veya arkadaş gruplarıyla tura katılarak ırmağın dingin suyunda dinlenme imkanı buluyor.

İlçede gondol turu düzenleyen işletmenin sorumlusu Ali Sarıyürek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kapadokya'da peribacaları arasında gün boyu gezinti yapan turistlerin gondol turuna da ilgi gösterdiğini belirtti.

Yöresel el sanatlarıyla ünlü ilçeyle gondolların kısa sürede özdeşleştiğini dile getiren Sarıyürek, şöyle konuştu:

"Kapadokya'da sıcak hava balon turu başta olmak üzere çok çeşitli tur etkinlikleri düzenleniyor. Ziyaretçiler, gondolla gezintiye de heyecanla katılıyor. Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak üzerindeki gondol turunu her gün 10-18 saatleri arasında yapıyoruz. Avanos'un en etkin faaliyetlerinden biri haline geldi. Yerli yabancı turistler büyük ilgi gösteriyor. 10 gondolla hizmet sunuyoruz. Yılın her ayında hava koşulları aşırı rüzgarlı olmadığı takdirde faaliyetimizi sürdürüyoruz. Bölgede asma köprü altında kazların bulunduğu bir adaya kadar gidilip geliniyor. 15-20 dakika süren turlara sakinlik arayanlar katılıyor. Herkesin keyif alacağı şekilde gerçekleştiriliyor. Katılanlar memnuniyetlerini dile getiriyor."

Tura katılanlardan Nusret Can Kazancı da eşiyle balayı tatili için Kapadokya'da bulunduğunu, gondolları görünce tura katılmak için vakit kaybetmeden iskeleye geldiğini söyledi.

Kazancı, "Çok güzel düşünülmüş bir uygulama. Daha önce Kapadokya'ya çok geldim ama gondolların olduğunu bilmiyordum, yeni gördüm. Venedik'te gondola binmiştik, burada tura katılmak istedik, daha güzel olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Pelin Kazancı ise Kapadokya'nın eşsiz güzellikte bir doğaya sahip olduğunu, Kızılırmak üzerinde peş peşe yüzen gondolların da bu görselliğe renk kattığını belirterek "Burası ayrı bir cennet gibi, çok güzel görünüyor ve heyecan verici. Herkese buraya gelip görmelerini tavsiye ediyorum. Bölgeye ilk defa geldim, çok büyüleyici bir yerle karşılaştım, keşke daha önce gelseydim." ifadelerini kullandı.

Ailesiyle kısa süreli tatil için Kapadokya'ya geldiğini belirten Eralp Atay da gondollar aracılığıyla çok farklı bir deneyim yaşadıklarını, keyif verici bu turu çevresindekilere tavsiye edeceğini söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Trump'tan flaş çıkış: Herkes şok olacak
Dünya

Trump'tan flaş çıkış: Herkes şok olacak

ABD Başkanı Donald Trump, Nevada'daki oy işlemleri hakkında, "Nevada, sahte oyların bir lağım çukuruna dönüyor. Ekibimiz orada kanıtlar bulu..
BAE'li Bakan: Türkiye ile karşı karşıya gelmek istemiyoruz
Dünya

BAE'li Bakan: Türkiye ile karşı karşıya gelmek istemiyoruz

Arap ülkelerinin yüz karası BAE'nin Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş, ülkesinin Türkiye ve İran'ın dış politikasına katılmad..
Dağlık Karabağ ateşkesi sonrası Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de peş peşe patlamalar!
Dünya

Dağlık Karabağ ateşkesi sonrası Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de peş peşe patlamalar!

Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ’da yapılan anlaşma sonrası Başkent Bakü’de peş peşe patlama sesleri duyuldu. Patlama ile il..
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay