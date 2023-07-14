Kızılay’ın kurban payları depremzedelere ulaşıyor

Ülkemizin en büyük yardım kuruluşu ve dünyaya uzanan eli olan Türk Kızılay, örnek uygulamalarından olan Kızılay Kurban Modeli ile hem ihtiyaç duyana hem de ihtiyacı gidermeye ortak olmak isteyene çözüm oluyor. Vekaletle Kurban Kesim Kampanyasıyla kurban paylarını ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Kızılay, hazırladığı 2’şer kiloluk paketlerle de Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen şehirlerde konteyner kentlerde yaşayan afetzedelere destek oldu. Toplamda 2’şer kg’dan oluşan 25 bin paket kurban eti hazırlayan Kızılaycılar, 50 tonluk kurban payını konteyner kentlerde yaşayan ailelere ulaştırdı.

Yıl Boyu Kurban Bereketinin Adı: Kızılay Kurban Modeli

Kızılay et olarak yaptığı dağıtımların dışında aldığı vekâletlerden ayrıca Et ve Süt Kurumu iş birliğiyle kavurma konserveleri hazırlıyor. Kızılay, hazırlığını yaptığı kurban kavurma konserveleriyle yıl boyu ihtiyaç sahiplerine kurban eti ulaştırmaya devam edecek. Kızılay, 2023 Vekaletle Kurban Kampanyası kapsamında Türkiye’nin yanı sıra 21 ülkedeki ihtiyaç sahiplerine de kurban bereketini yaşattı. Kızılay, yurt dışında daimi temsilcilikleri ile açlık ve savaşla mücadele eden ülkelerde kurban etlerinin dağıtımını bayram boyunca geçekleştirdi. Kızılay bu yıl yaklaşık 3,5 milyon kişiye kurban eti dağıtmayı planlıyor.