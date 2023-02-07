Kızılay Başkanı iş adamlarına seslendi
Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, sosyal medya hesabından ihtiyaç malzemelerini paylaşarak iş adamlarına seslendi.
Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, işadamlarına seslendi. Gıda ve ihtiyaç malzemelerinin listesini paylaşan Kınık, sosyal medya hesabından çağrıda bulundu.
Kerem Kınık yaptığı paylaşımda şunları söyledi:
"İş insanlarımız, sanayici ve tüccarlarımız, hayırseverlerimiz sizlerle sahadaki ihtiyaç listemizi paylaşıyorum."
İhtiyaç listesi
Bağış yapmak için; https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/404/pazarcik-depremi-bagisi