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Aktüel Kızılay Başkanı iş adamlarına seslendi
Aktüel

Kızılay Başkanı iş adamlarına seslendi

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, sosyal medya hesabından ihtiyaç malzemelerini paylaşarak iş adamlarına seslendi.

Yeniakit Publisher
2023-02-07 20:23:00 - 2023-02-07 20:26:40
Kızılay Başkanı iş adamlarına seslendi

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, işadamlarına seslendi. Gıda ve ihtiyaç malzemelerinin listesini paylaşan Kınık, sosyal medya hesabından çağrıda bulundu.

Kerem Kınık yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"İş insanlarımız, sanayici ve tüccarlarımız, hayırseverlerimiz sizlerle sahadaki ihtiyaç listemizi paylaşıyorum."

 

İhtiyaç listesi

Bağış yapmak için; https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/404/pazarcik-depremi-bagisi

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