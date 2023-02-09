Kızılay afetzedelere sıcak yemek ulaştırmaya devam ediyor

Kızılay depremden etkilenen bölgelerde;

-67 ikram aracı,

-11 mobil mutfak,

-1 mobil fırın ile beslenme desteği sağlıyor.

Kızılay, afetin 3. gününde ise;

-400 bin kişilik sıcak yemek,

-420 bin kişilik çorba,

-460 bin kişilik ikramlık,

-200 bine yakın kumanya dağıttı. Bölgeye sevk edilen 200’ü aşkın araçla lojistik destek de sağlıyor.

4 Bin Kızılaycı Sahada

Şu ana kadar 4 bin personel ve gönüllüsünü bölgeye sevk eden Kızılay, depremin üçüncü gününde de insan kaynağı sevkiyatını sürdürüyor. Kızılay personeli ve gönüllüleri afetzedelere verilen beslenme desteğinin yanı sıra arama kurtarma ekiplerine de lojistik destek sağlıyor.