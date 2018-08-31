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Kızamık hastalığı hakkında bilinmeyenler

Kızamık, kişinin öksürme ve aksırması ile havaya yayılan bakteri, solunum yolu ile alınır ve ağız, boğaz ve buruna yerleşerek enfeksiyona yol açar.

31 Ağustos 2018 Cuma 13:53
Kızamık hastalığı hakkında bilinmeyenler

Kızamık, kişinin öksürme ve aksırması ile havaya yayılan bakteri, solunum yolu ile alınır ve ağız, boğaz ve buruna yerleşerek enfeksiyona yol açar. Kızamığın başlangıcında birkaç gün süren bir ateş döneminden sonra öksürük, burun akıntısı ve gözlerde kızarıklık belirtileri gelişir. Döküntü yüzde ve boyunda başlar, sonra aşağıya doğru gövdeye, kollara, bacaklara ve ayaklara yayılır. Beş gün kadar süren döküntü, yayıldığı sırayla kaybolur.

Kızamık, hastalığı geçiren kişiyi okula veya işe gitmekten alı koyacak derecede ateş ve halsizliğe sebep olur. Hastalanan her 100 kişiden 6-20’si orta kulak iltihabı, ishal ve hatta zatürree geçirir. 1000 kızamıklıdan birinde beyin iltihabı gelişir. Ülkemizde her 100 kızamık vakasından en az 1’inin öldüğü bilinmektedir.

Çocukluk günlerimizin en tehlikeli bulaşıcı hastalığı olan kızamık, 2002 yılından beri Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen yaygın aşılama programları ile nadiren görülen bir hastalık haline gelmişti. Fakat hasta sayısının çoğalmasıyla tekrar tehdit eden bir hastalık haline geldi. Kızamık olan birisi, odayı terk etse bile, virüs havada asılı kalıyor ve odaya girenlere kızamık bulaşabiliyor...

Kızamıklı hasta ile aynı evi paylaşan çocuk ya da yetişkinlerin, öncelikle bir şekilde dokunmadan sonraki 72 saat içinde aşı yaptırmaları şart!

Kızamıklı olan hastanın ayrı bir odada bakılması gerekir odanın güneş alması ve havalandırılması gerekir. Odaya giriş çıkışların kısıtlanmalı, bakımını üstlenenlerin de sürekli maske takması lazım...

Haber Tarihi: 31 Ağustos 2018 Cuma 13:53
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