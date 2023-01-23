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Aktüel Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne personel alımı
Aktüel

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne personel alımı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının ilgili kuruluşu Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere 28 personel alınacak.

Yeniakit Publisher
2023-01-23 09:47:00 -
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne personel alımı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, 28 daimi işçi alımı için başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet adresinden (https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx) ya da İŞKUR hizmet merkezlerine şahsen gidilerek yapılacak. İlanda son başvuru tarihi 27 Ocak olarak belirtildi.

İşçilerden üçü 2. Kaptan, beşi 2. Mühendis, 10'u gemici ve 10'u yağcı olarak işe alınacak.

Nihai listelerin ulaşmasını takiben İŞKUR tarafından sözlü sınav/mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacak.

Adayların atamaya esas başarı puanı, sözlü sınav ve Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puan ortalaması alınarak belirlenecek.

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