Kitapta KDV yayınevlerinde yüzde 0

Yayınevlerinin kitap veya süreli yayınları toptancı ile dağıtıcılara satışında Katma Değer Vergisi (KDV) alınmayacak. Kitapçıların tüketiciye sattığı kitap ve süreli yayınlarda ise yüzde 8 KDV uygulaması devam edecek. Vergi muafiyetinden yararlanmak için 100 TL ve üzeri alışveriş yapmak gerekiyor. Hükümetin KDV kararını olumlu karşılayan okurlar “Nereden alınırsa alınsın kitaplara vergi uygulanmamalı. Ayrıca muafiyetten yararlanmanın alt sınırı da olmamalı” görüşünde birleşiyor.