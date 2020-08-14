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Sağlık

Kişniş tohumu nelere iyi geliyor? Kişnişin inanılmaz faydaları

Maydanozgiller familyasına ait kişniş tohumunun sağlığa çok faydalı olduğunu biliyor muydunuz? Kişnişin faydalarını sizler için araştırdık. İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-08-14 06:05:00 -
Kişniş tohumu nelere iyi geliyor? Kişnişin inanılmaz faydaları

Maydanozgiller ailesine ait; baharat, çay ve kişisel bakım ürünlerinde kullanılan kişniş, sağlığa birçok fayda sağlıyor. Uzmanlar, ağız yaralarının iyileşmesi için kişniş tohumunu tavsiye ediyor. Aş otu olarak da bilinen kişniş, yüzyıllardır alternatif tıpta ilaç niyetine kullanılmıştır. Peki kişniş nelere iyi geliyor? İşte kişnişin inanılmaz faydaları...

- Kalp krizi ve felç gibi riskli hastalıkların yaşanma riskini en aza indirir. Kolesterol seviyesini dengeler.

- Bağışıklık sistemini güçlendirir, vücudu birçok hastalığa karşı korur.

- İçerdiği yüksek A vitamini ile birlikte göz sağlığına çok faydalıdır.

- Kişniş yüksek miktarda B vitamini de içermektedir. Bu sayede sinir sistemine destek sağlar.

- Uykusuzluk, yorgunluk ve stres gibi sorunları azaltmada oldukça etkilidir.

- Kalsiyum açısından da zengin olan kişniş, kemiklerin gelişimini sağlar.

- İçerdiği antibakteriyel özellik sayesinde vücudu enfeksiyonlara karşı korur.

- Cilt sağlığına da faydalıdır.

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