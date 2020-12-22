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Aktüel Kısıtlamayı ihlal eden alkollü kişi meydanda baygın halde bulundu
Aktüel

Kısıtlamayı ihlal eden alkollü kişi meydanda baygın halde bulundu

Yeniakit Publisher
2020-12-22 01:26:28 -
Kısıtlamayı ihlal eden alkollü kişi meydanda baygın halde bulundu

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde kısıtlamayı ihlal eden alkollü kişi meydanda bayılınca hastane kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Trabzon Bulvarı'nda sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uygulama yapan polis ekipleri, Demokrasi Meydanı'nda yerde yatan bir kişi gördü. Bu kişinin alkollü olduğunu için baygın halde bulunduğunu fark eden polis ekipleri, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

İlk müdahalesi bölgede yapılan alkollü kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kişiye ayrıca işlem yapılacağı öğrenildi.

Öte yandan, Mehmet Akif Mahallesi'nde de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden iki genç, saat 21.00'de başlayan kısıtlamadan haberlerinin olmadığını söyledi ancak kısıtlamayı ihlal etmekten 900'er lira ceza yedi.



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