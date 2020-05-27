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Kısıtlama sonrası Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde hareketlilik

Korona virüs tedbirleri kapsamındaki 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Taksim ve İstiklal Caddesi’nde hareketlilik gözlendi.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 14:48:40 -
Kısıtlama sonrası Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde hareketlilik

Korona virüs tedbirleri kapsamındaki 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Taksim ve İstiklal Caddesi’nde hareketlilik gözlendi. Bugün izinli olan 0-14 yaş arası çocuklar da meydan ve çevresinde aileleriyle birlikte dolaştı.


Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında tüm yurtta uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından bugün Taksim ve İstiklal Caddesi’nde hareketlilik gözlendi. Kısıtlamanın kalkmasıyla birlikte vatandaşlar sokağa çıkarak caddede yoğunluk oluşturdu. İçişleri Bakanlığınca verilen izin kapsamında bugün 0-14 yaş arası çocuklar da aileleriyle birlikte meydana ve caddeye gelince kalabalığın önceki günlere oranla daha fazla olduğu görüldü.



Restoranlar paket servise devam etti


Kısıtlamanın sona ermesinin ardından bu sürede kapalı olan restoran ve büfeler de kepenk açtı. İşletmeler müşterilere paket servis ve gel-al şeklinde hizmet vermeye başladı. Vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uyarak restoran ve büfelerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Çalışanların maske ve eldiven takarak hijyen kurallarına uyduğu görüldü.



Şemsiyeciler de ortaya çıktı


Öte yandan, Taksim’de yağmurun etkili olmasıyla birlikte uzun süredir ortalarda olmayan şemsiye satıcıları da ortaya çıktı. Aniden bastıran yağmurdan kimi vatandaşlar şemsiyelerini açarak, kimileri ise çantalarıyla kendilerini korumaya çalıştı.

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