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Ekonomi Kısa Çalışma Ödeneği ne zamana kadar uzatıldı?
Ekonomi

Kısa Çalışma Ödeneği ne zamana kadar uzatıldı?

Kısa Çalışma ödeneği için son günlerde araştırmalar da hız kazandı. Kısa Çalışma Ödeneği süresi uzatıldı mı? Geçtiğimiz aylarda ödenek süresini uzatmaya yönelik alınan karar Resmi Gazete üzerinden Cumhurbaşkanı Kararı ile duyurulmuştu. Peki, Kısa Çalışma Ödeneği ne zamana kadar uzatıldı?

Yeniakit Publisher
2020-10-20 19:05:00 -
Kısa Çalışma Ödeneği ne zamana kadar uzatıldı?

Kısa Çalışma ödeneği ile ilgili olarak geçtiğimiz günlerde Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk son dakika açıklamalarında bulunmuştu. Bu kapsamda bilindiği üzere salgının vatandaşlar üzerindeki ekonomik etkilerini azaltmak amacıyla verilen bu ödeneğin ilk olarak 31 Ağustos'ta sona ereceği belirtilirken ardından sürecin iki ay daha uzatılacağı bildirilmişti. Son gün yaklaşırken ödenekten faydalanan kişiler sürenin yeniden uzatılıp uzatılmayacağını merak ediyor.

Kısa Çalışma Ödeneği ne zamana kadar uzatıldı?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, halen bir milyon çalışanın ücretini aldığını kısa çalışma ücreti uygulamasını uzatacakları sinyalini verdi. Selçuk, "Kısa çalışmayı ihtiyaca göre değerlendirip, uzatıyoruz" dedi. Kısa çalışma uygulaması ekim ayı sonu itibariyle yeni bir karar alınmazsa sona eriyor.

Geçtiğimiz günlerde kısa çalışma ödenekleri hesaplara yatırıldı ve kısa çalışma ödeneğinin biteceği tarih bir ay daha yaklaştı. Kısa çalışma ödeneği son gelişmeye göre kasım ayında bitecek.

 

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