  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP’den siyasi ikiyüzlülük: Cebiroğlu’ndan Sert Tepki: Olaylar Siyaset Üstüdür Türkiye'de fabrika kuracaklardı! Çin hükümeti baskı yaptı, BYD için geri adım atıldı Kasrek Hava Üssü, Suriye ordusunun kontrolüne geçti ABD bir bir terkediyor Enerji krizi patlak verdi! O Avrupa ülkesinde doğal gaz yasaklandı Yaraya yağ sürülür mü? İşte yanıklara iyi gelen 3 yağ! Dermatoloji uzmanı açıkladı Selimiye'nin gölgesinde ciğer tava ziyafeti Merkez Bankası rezervlerinde büyük artış Okullardaki saldırılar sonrası uzmanlardan dikkat çeken analiz: 'Dijital oyunlar da etkenlerden biridir' Cani saldırı sonrası canlı yayında bir müdür yardımcısı kendini ihbar etti! İsmail Kılıçarslan şok içinde aktardı
Sağlık
9
Yeniakit Publisher
Yaraya yağ sürülür mü? İşte yanıklara iyi gelen 3 yağ! Dermatoloji uzmanı açıkladı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Yaraya yağ sürülür mü? İşte yanıklara iyi gelen 3 yağ! Dermatoloji uzmanı açıkladı

Yanıklara iyi gelen 3 yağı mutlaka değerlendirmeniz gerekir.

#1
Ev kazalarında veya güneş altında yaşanan yanıklarda ilk müdahale hayati önem taşıyor. Halk arasında yaygın olan "yoğurt veya diş macunu sürme" alışkanlığının aksine, uzmanlar bilimsel kanıtı olan yöntemlere dikkat çekiyor. Prof. Dr. Mustafa Özdemir, yanık acısını dindiren ve iz kalmasını önleyen en etkili 3 yağı açıkladı. İşte yanıklara iyi gelen yağlar…

#2
Bir anlık dikkatsizlik sonucu oluşan mutfak yanıkları veya tatil keyfini gölgeleyen güneş yanıkları... Yanık anında yapılan yanlış müdahaleler, kalıcı izlere ve enfeksiyon riskine zemin hazırlıyor. Peki, yanıklara hangi yağlar iyi gelir?

#3
Merve Kantarcı Çulha'ya konuşan Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Özdemir, yanık tedavisinde modern tıbbın desteklediği doğal yöntemleri anlattı. "Hangi yağ yanığın derecesine göre kullanılmalı?", "Açık yaraya yağ sürülür mü?" gibi en çok merak edilen soruları yanıtlayan profesör, yanık acısını saniyeler içinde hafifletecek 3 mucizevi yağı listeledi.

#4
Prof. Dr. Mustafa Özdemir'in yanıklar için önerdiği yağlar ve doğru bilinen yanlışlar şu şekilde; Yanıklara iyi gelen yağlar hangileri? Takiben lavanta yağı sürmekte yanık alanın genişlemesini engeller. Bunun dışında aloevera, sarı kantoron yağı veya ozon yağı uygulamakta enflamasyonu engelleyerek yanığın genişlemesine ve tedavisine yardımcı olurlar.

#5
Yanık alanın genişliğinin büyüklüğüne bağlı tıbbı pansuman ve tedaviler hızla iyileşmeyi sağlayacaktır.

#6
Yanık için diş macunu, yoğurt doğru bir yöntem mi? Yoğurt, diş macunu veya sıradan el kremlerinin kullanılmasının faydası olmadığı gibi yanık alanda ek tahrişlere ve ikincil enfeksiyonlara neden olup yanık yarasının daha büyümesine yol açar.

#7
Yanıktan hemen sonra ilk yardım için buz koymak doğru mu?

#8
Kızgın yağ temastan hemen sonra 10-15 dk. buz veya soğuk su tutmak yanık alanın genişlemesini engeller, ağrı ve acı hissini de hafifletir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23