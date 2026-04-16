Yaraya yağ sürülür mü? İşte yanıklara iyi gelen 3 yağ! Dermatoloji uzmanı açıkladı
Yanıklara iyi gelen 3 yağı mutlaka değerlendirmeniz gerekir.
Ev kazalarında veya güneş altında yaşanan yanıklarda ilk müdahale hayati önem taşıyor. Halk arasında yaygın olan "yoğurt veya diş macunu sürme" alışkanlığının aksine, uzmanlar bilimsel kanıtı olan yöntemlere dikkat çekiyor. Prof. Dr. Mustafa Özdemir, yanık acısını dindiren ve iz kalmasını önleyen en etkili 3 yağı açıkladı. İşte yanıklara iyi gelen yağlar…
Bir anlık dikkatsizlik sonucu oluşan mutfak yanıkları veya tatil keyfini gölgeleyen güneş yanıkları... Yanık anında yapılan yanlış müdahaleler, kalıcı izlere ve enfeksiyon riskine zemin hazırlıyor. Peki, yanıklara hangi yağlar iyi gelir?
Merve Kantarcı Çulha'ya konuşan Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Özdemir, yanık tedavisinde modern tıbbın desteklediği doğal yöntemleri anlattı. "Hangi yağ yanığın derecesine göre kullanılmalı?", "Açık yaraya yağ sürülür mü?" gibi en çok merak edilen soruları yanıtlayan profesör, yanık acısını saniyeler içinde hafifletecek 3 mucizevi yağı listeledi.
Prof. Dr. Mustafa Özdemir'in yanıklar için önerdiği yağlar ve doğru bilinen yanlışlar şu şekilde; Yanıklara iyi gelen yağlar hangileri? Takiben lavanta yağı sürmekte yanık alanın genişlemesini engeller. Bunun dışında aloevera, sarı kantoron yağı veya ozon yağı uygulamakta enflamasyonu engelleyerek yanığın genişlemesine ve tedavisine yardımcı olurlar.
Yanık alanın genişliğinin büyüklüğüne bağlı tıbbı pansuman ve tedaviler hızla iyileşmeyi sağlayacaktır.
Yanık için diş macunu, yoğurt doğru bir yöntem mi? Yoğurt, diş macunu veya sıradan el kremlerinin kullanılmasının faydası olmadığı gibi yanık alanda ek tahrişlere ve ikincil enfeksiyonlara neden olup yanık yarasının daha büyümesine yol açar.
Yanıktan hemen sonra ilk yardım için buz koymak doğru mu?
Kızgın yağ temastan hemen sonra 10-15 dk. buz veya soğuk su tutmak yanık alanın genişlemesini engeller, ağrı ve acı hissini de hafifletir.
