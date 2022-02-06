Kış için elma suyu nasıl yapılır? Elma suyu konservesi

Kış için elma suyu nasıl yapılır?

Doğal elma suyu tarifi için malzemeler

4 adet büyük elma

1 adet limon

3-4 yemek kaşığı şeker

7-8 su bardağı su

Doğal elma suyu tarifi nasıl yapılır?

Elmaları yıkayıp soyalım. Doğrayıp tencereye alalım. Üzerine şekeri, limon suyunu ve su ilave edip yumuşayıncaya kadar pişirelim. Blender dan geçirip pürüzsüz kıvama getirelim. Ilındıktan sonra dolaba koyalım ve soğuk olarak servis edelim. Ramazan için güzel bir alternatif olabilir. AFİYETLER OLSUN.

Elma suyu konservesi tarifi için malzemeler

7-8 adet yeşil elma

İstenilen ölçüde şeker

Tel süzgeç

Elma suyu konservesi tarifi nasıl yapılır?

Öncelikle elmalarımızı iyice yıkayalım. Daha sonra güzelce soyup küp küp doğrayıp su dolu kabın içine atalım kararması için. Doğranmış elmalarımızı şekerle birlikte robota alıyoruz. Elmalar iyice yumuşayana kadar çekiyoruz. Daha sonra tel süzgeçten süzüp kavanozlara koyuyoruz. Ağızlarını sıkıca kapatıp düdüklü de 10 dakika kaynatıyoruz ( isteyen tencerede kaynadıktan sonra 10 dakika tutabilir ).