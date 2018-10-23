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Kış çorbası tarifi

İçerisinde bulunan baharat ve sebzeler sizi hastalıklardan korumaya yardımcı olacaktır. İşte kışın içinizi ısıtacak mis gibi kış çorbası tarifi ve yapımı…

23 Ekim 2018 Salı 23:14
Kış çorbası tarifi

MALZEMELER

1 adet soğan

3 çorba kaşığı zeytinyağı

1 adet havuç

1 adet kereviz

1 adet patates

2 dal kereviz yaprağı

1 kahve fincanı kırmızı mercimek

3 adet kıyılmış sarımsak

1 çay kaşığı karabiber, tuz

 

ÜZERI İÇİN

1 çorba kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı toz kırmızıbiber

YAPILIŞI

SOĞANI küp doğrayıp, zeytinyağında soteleyin. Küp doğranmış havuç ekleyip sotelemeye devam edin. Küp doğranmış kereviz, patates, kıyılmış kereviz yaprağı ve kalan malzemeyi ilave edin. Malzemenin üzerini 4 parmak geçecek kadar sıcak su ekleyip, sebzeler ve mercimek yumuşayana dek pişirin. Ocaktan alıp, blenderdan  geçirin. Daha sonra yeniden ocağa oturtup, bir taşım kaynatın. Üzeri için toz kırmızıbiberi tereyağında yakıp, çorbanın üzerine gezdirin. Dilediğiniz şekilde süsleyip servis yapın

 

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 23:14
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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