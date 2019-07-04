0553 313 94 23

Kırkpınar güreşleri hangi kanalda? Kırkpınar 2019 şampiyonu kim

Kırkpınar güreşleri 2019 canlı izle. Edirne'de 5 Temmuz Cuma günü başlayacak ve 3 gün sürecek 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 2 binin üzerinde pehlivan er meydanına çıkacak. Kırkpınar şampiyonluğu kazanacak isimi kim olacağı merak edilirken, Güreşlerde geçen yılın şampiyonu Orhan Okulu'nın yanı sıra İsmail Balaban, Mehmet Yeşil Yeşil, Ali Gürbüz, başpehlivanlık için favori isimler olarak gösteriliyor. Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? 7 Temmuz Pazar günü başpehlivanın belirlendiği güreşle son bulacak. Karşılaşmalar DMAX’tan yayınlanacak.

04 Temmuz 2019 Perşembe 17:24
Kırkpınar güreşleri hangi kanalda? Kırkpınar 2019 şampiyonu kim

Edirne'de 5 Temmuz Cuma günü başlayacak ve 3 gün sürecek 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 2 binin üzerinde pehlivan er meydanına çıkacak. Kırkpınar şampiyonluğu kazanacak isimi kim olacağı merak edilirken, Güreşlerde geçen yılın şampiyonu Orhan Okulu'nın yanı sıra İsmail Balaban, Mehmet Yeşil Yeşil, Ali Gürbüz, başpehlivanlık için favori isimler olarak gösteriliyor. Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? 7 Temmuz Pazar günü başpehlivanın belirlendiği güreşle son bulacak. Karşılaşmalar DMAX’tan yayınlanacak.

658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, yarın Edirne'de başlayacak. Sarayiçi'ndeki Kırkpınar Er Meydanı'nda 2 binin üzerinde pehlivan, 658. buluşma için bir araya gelecek. Güreşlerde geçen yılın şampiyonu Orhan Okulu'nın yanı sıra İsmail Balaban, Mehmet Yeşil Yeşil, Ali Gürbüz, başpehlivanlık için favori isimler olarak gösteriliyor. Bu pehlivanların dışında Fatih Atlı, Şaban Yılmaz, İsmail Erkal, Şahali Kurt, Ünal Karaman, Osman Aynur, Serhat Balcı, Hüseyin Gümüşalan, Nedim Gürel, Mustafa Batu, İsmail Koç, Mustafa Kemal Karaboğa, Hamza Köseoğlu, Serhat Gökmen, Ertuğrul Dağdeviren, Furkan Durmuş Altın, Cengizhan Şimşek, Tanju Gemici de kürsünün en üst basamağı için öne çıkan isimler arasında bulunuyor. 

2014 yılı Samsunlu Fatih Atlı'nın ve 2016'da Ordulu Recep Kara başpehlivanlığı haricinde Serikli Mehmet Yeşil Yeşil, Korkutelili Ali Gürbüz, Elmalılı İsmail Balaban, Kumlucalı Orhan Okulu altın kemeri hep Antalya'ya taşıdı. 

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde son 10 yılın şampiyonları şöyle:

2009: Mehmet Yeşil Yeşil 

2010: Mehmet Yeşil Yeşil

2011: Ali Gürbüz

2012: Ali Gürbüz

2013: İsmail Balaban

2014: Fatih Atlı 

2015: Orhan Okulu

2016: Recep Kara

2017: İsmail Balaban

2018: Orhan Okulu

Kırkpınar tarihi

Tarihi kaynaklara göre Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başlangıcı, Rumeli'nin fethini gerçekleştirecek akıncıların öncü kuvvetlerini oluşturan 40 namlı askerin, mola zamanlarında hem eğlenmek hem de kuvvetten düşmemek için bir anlamda idman saydıkları güreşe tutuşmalarına dayanıyor 

Şu anda Yunanistan'ın topraklarında kalan Simavna'da (Samona) mola sırasında Ali ve Selim adındaki iki kardeş, saatlerce güreşmesine rağmen yenişemez. Israrla birbirini kündeye getirmek üzere verdikleri mücadelede her ikisi de oldukları yerde canlarını verir.

Akıncılar, iki kardeşi bir söğüt ağacının altına defnederek, vazifeleri gereği yollarına devam eder. Yıllar sonra akıncılar, arkadaşlarının mezarını ziyaret için gittiklerinde, iki pehlivanın mezarlarının bulunduğu yerde bir pınar görürler ve burası bundan sonra "Kırkpınar" olarak anılır. Edirne'yi fetheden 1. Murat'ın güreşçiler tekkesi kurması sonrası, dönemin başkenti Edirne'de her yıl güreş yapılması gelenek haline geldi. Osmanlı-Rus Savaşı, Balkan Savaşı ve 1. Dünya Savaşı sırasında kesintiye uğrayan organizasyon, geçmişte Kırkpınar ağaları tarafından düzenlenirken, 1946 yılından bu yana Edirne Belediyesinin organizasyonunda gerçekleştiriliyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 17:24
  1. Karaman
  2. Samsun
  3. Ordu
  4. Edirne
  5. Antalya
  6. Kırkpınar güreşleri hangi kanalda?
  7. Kırkpınar 2019 şampiyonu kim
  8. Kırkpınar 2019 güreşleri ne zaman başlayacak
  9. güreş hangi kanalda 2019
  10. yağlı güreşler hangi kanalda 2019
  11. elmalı güreşleri 2019 hangi kanal veriyor
  12. elmalı güreşlerini hangi kanal veriyor
  13. avrupa güreş şampiyonası 2019 hangi kanalda
  14. kırkpınar güreşleri 2019 canlı izle
  15. dünya güreş şampiyonası hangi kanalda
  16. 2019 kırkpınar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sulama göletine giren genç boğuldu
    1. Sulama göletine giren genç boğuldu
    2. Kayserispor, Ziya Alkurt'la anlaştı
    3. Amedspor’da teknik direktörlüğe Erin..
    4. Spor ayakkabılardaki zorlu lekelerden..
    5. Manavat’ta Dragone Kano Festivali
    6. İstanbul Beyoğlu'nda yangın paniği
    7. Berfin Özek’in yüzüne asit türünden..
    8. İtalya, Kahramanmaraş'taki füze..
    9. Satılık daire en çok İstanbul'da arandı
    10. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez..
    11. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
    12. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe..
    13. Minikler Hentbol’da gururlandırdı
    14. Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu
    15. Göztepe, Batuhan Kırdaroğlu'nu..
    16. ABD’nin ‘terör’ çelişkisi
    17. Kırkpınar güreşleri hangi kanalda?..
    18. 18 yaşındaki futbolcu, madenci oldu
    19. Dubai Şeyhinin lüks yatı Bodrum'da
    20. Kadın voleybolcular yarı finalde
    21. Aliağaspor’da Berkant imzaladı
    22. Fotoğraflar sızdı! Sisi, Türkiye'ye..
    23. Başkan Şahin İl Genel Meclis başkanı..
    24. Galatasaray Recep Gül’ün sözleşmesini..
    25. Karabük’te gergedan böceği bulundu
    26. Elektrik aboneliğinde tedarikçi..
    27. Vali Karaloğlu’ndan bütüncül tanıtım..
    28. İmamoğlu’nun aklındaki ismin..
    29. Heykel açılımı yapan ABD yardakçısı..
    30. Kırkpınar haftasında ‘Trakya..
    Cemil Çiçek o iddialara cevap verdi: Orada ismi geçenlerin hepsi...
    Cemil Çiçek o iddialara cevap verdi: Orada ismi geçenlerin hepsi...
    BAE şeyhinin oğlu ahlaksız partide ölü bulundu!
    BAE şeyhinin oğlu ahlaksız partide ölü bulundu!
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    Bomba patladı! İmamoğlu ve Yavaş, Gül eksenli yeni partiye...
    Bomba patladı! İmamoğlu ve Yavaş, Gül eksenli yeni partiye...

    Günün Karikatürü

    4 Temmuz 2019
    Hani ‘Her şey çok güzel olacak'tı! İBB şimdi de 65 yaş üstü vatandaşın kartlarını iptal etti
    Hani ‘Her şey çok güzel olacak'tı! İBB şimdi de 65 yaş üstü vatandaşın kartlarını iptal etti
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar