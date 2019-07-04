Kırkpınar güreşleri hangi kanalda? Kırkpınar 2019 şampiyonu kim

Edirne'de 5 Temmuz Cuma günü başlayacak ve 3 gün sürecek 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 2 binin üzerinde pehlivan er meydanına çıkacak. Kırkpınar şampiyonluğu kazanacak isimi kim olacağı merak edilirken, Güreşlerde geçen yılın şampiyonu Orhan Okulu'nın yanı sıra İsmail Balaban, Mehmet Yeşil Yeşil, Ali Gürbüz, başpehlivanlık için favori isimler olarak gösteriliyor. Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? 7 Temmuz Pazar günü başpehlivanın belirlendiği güreşle son bulacak. Karşılaşmalar DMAX’tan yayınlanacak.

658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, yarın Edirne'de başlayacak. Sarayiçi'ndeki Kırkpınar Er Meydanı'nda 2 binin üzerinde pehlivan, 658. buluşma için bir araya gelecek. Güreşlerde geçen yılın şampiyonu Orhan Okulu'nın yanı sıra İsmail Balaban, Mehmet Yeşil Yeşil, Ali Gürbüz, başpehlivanlık için favori isimler olarak gösteriliyor. Bu pehlivanların dışında Fatih Atlı, Şaban Yılmaz, İsmail Erkal, Şahali Kurt, Ünal Karaman, Osman Aynur, Serhat Balcı, Hüseyin Gümüşalan, Nedim Gürel, Mustafa Batu, İsmail Koç, Mustafa Kemal Karaboğa, Hamza Köseoğlu, Serhat Gökmen, Ertuğrul Dağdeviren, Furkan Durmuş Altın, Cengizhan Şimşek, Tanju Gemici de kürsünün en üst basamağı için öne çıkan isimler arasında bulunuyor.

2014 yılı Samsunlu Fatih Atlı'nın ve 2016'da Ordulu Recep Kara başpehlivanlığı haricinde Serikli Mehmet Yeşil Yeşil, Korkutelili Ali Gürbüz, Elmalılı İsmail Balaban, Kumlucalı Orhan Okulu altın kemeri hep Antalya'ya taşıdı.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde son 10 yılın şampiyonları şöyle:

2009: Mehmet Yeşil Yeşil

2010: Mehmet Yeşil Yeşil

2011: Ali Gürbüz

2012: Ali Gürbüz

2013: İsmail Balaban

2014: Fatih Atlı

2015: Orhan Okulu

2016: Recep Kara

2017: İsmail Balaban

2018: Orhan Okulu

Kırkpınar tarihi

Tarihi kaynaklara göre Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başlangıcı, Rumeli'nin fethini gerçekleştirecek akıncıların öncü kuvvetlerini oluşturan 40 namlı askerin, mola zamanlarında hem eğlenmek hem de kuvvetten düşmemek için bir anlamda idman saydıkları güreşe tutuşmalarına dayanıyor

Şu anda Yunanistan'ın topraklarında kalan Simavna'da (Samona) mola sırasında Ali ve Selim adındaki iki kardeş, saatlerce güreşmesine rağmen yenişemez. Israrla birbirini kündeye getirmek üzere verdikleri mücadelede her ikisi de oldukları yerde canlarını verir.

Akıncılar, iki kardeşi bir söğüt ağacının altına defnederek, vazifeleri gereği yollarına devam eder. Yıllar sonra akıncılar, arkadaşlarının mezarını ziyaret için gittiklerinde, iki pehlivanın mezarlarının bulunduğu yerde bir pınar görürler ve burası bundan sonra "Kırkpınar" olarak anılır. Edirne'yi fetheden 1. Murat'ın güreşçiler tekkesi kurması sonrası, dönemin başkenti Edirne'de her yıl güreş yapılması gelenek haline geldi. Osmanlı-Rus Savaşı, Balkan Savaşı ve 1. Dünya Savaşı sırasında kesintiye uğrayan organizasyon, geçmişte Kırkpınar ağaları tarafından düzenlenirken, 1946 yılından bu yana Edirne Belediyesinin organizasyonunda gerçekleştiriliyor.