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Aktüel Kırklareli'nde "Sevgi Mutfağı"nda hazırlanan yemekler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor
Aktüel

Kırklareli'nde "Sevgi Mutfağı"nda hazırlanan yemekler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor

Yeniakit Publisher
2020-11-30 17:01:01 -
Kırklareli'nde "Sevgi Mutfağı"nda hazırlanan yemekler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde "Sevgi Mutfağı"nda hazırlanan yemekler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, mutfaktaki çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Gerenli, Lüleburgaz'da hiç kimsenin yatağına aç girmesini istemediklerini söyledi.

Gerenli, uzun zamandır bu konu üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Gerçek ihtiyaç sahiplerini doğru bir şekilde belirlemek için önce Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğümüzü kurduk. Pandeminin getirdiği şartlarda bu çalışmayı hızlandırmak için arkadaşlarım büyük gayret gösterdi." dedi.

İhtiyaç sahibi vatandaşların tek tek tespit edildiğini anlatan Gerenli, şöyle konuştu:

"Lüleburgaz'da açlık sınırı altında yaşayan, ihtiyaç sahibi olan ve evinde yemek pişmeyen vatandaşlarımızı tespit ettik. Şimdi tek tek onlara çalışma arkadaşlarımızın yapmış olduğu bu güzel yemekler en azından bir miktar yara sarabilmek, onlara destek olabilmek ve bu zor günleri hep beraber aşabilmek için dağıtılıyor. Daha sonra Lüleburgaz'da yoksulluğun tamamen bitmesini hedefliyoruz."










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