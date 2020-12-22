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Aktüel Kırklareli'nde Kovid-19 testi pozitif çıkan kişi çarşıda gezerken yakalandı
Aktüel

Kırklareli'nde Kovid-19 testi pozitif çıkan kişi çarşıda gezerken yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-22 10:05:20 -
Kırklareli'nde Kovid-19 testi pozitif çıkan kişi çarşıda gezerken yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinada olması gereken kişi çarşıda dolaşırken yakalandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Evrensekiz beldesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, HES sorgulamasında C.M'nin Kovid-19 testi pozitif çıktığı ve karantinada olması gerekirken çarşıda gezdiği tespit edildi.

Karantina kuralını ihlal eden C.M, sağlık ekiplerince özel izole edilmiş araçla Kırklareli Kredi Yurtlar Kurumu yurduna yerleştirildi. Hakkında adli işlem başlatılan C.M'ye 3 bin 150 lira ceza uygulandı.

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