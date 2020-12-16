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Aktüel Kırklareli'nde kadın muhtarlar Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Kırklareli'nde kadın muhtarlar Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-16 16:38:01 -
Kırklareli'nde kadın muhtarlar Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde rakipleri ile girdikleri seçim yarışında başarılı olan kadın mahalle muhtarları, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, beğendikleri fotoğrafları seçti.

Doğu Mahallesi Muhtarı Arzu Yıldırım ile Karakaş Mahallesi Muhtarı Esra Mağıltaş, AA çalışanlarından fotoğraflar hakkında bilgi alarak, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Yıldırım, yaşam kategorisinde Guillaume Payen'in "Bebeklere siperlik", spor kategorisinde Sefa Karaca'nın "Buz pateni zarafeti", haber kategorisinde ise Arif Hüdaverdi Yaman'ın "İşitme engelli hastayla iletişim" fotoğraflarına oy verdi.

Mağıltaş da yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Suriye'de savaş oyunu oynayan Selva", spor kategorisinde Okan Coşkun'un "Futbol özlemi", haber kategorisinde de Arif Hüdaverdi Yaman'ın "İşitme engelli hastayla iletişim" fotoğraflarına oy kullandı.

​​​​​​​Mağıltaş, AA muhabirine, seçkide birbirinden güzel fotoğrafların yer aldığını söyledi.

Hepsini incelediği fotoğraflara hayran kaldığını ifade eden Mağıltaş, "Özellikle Kovid-19 sürecinde olduğumuz için hastaları, yaşananları anlatan fotoğraflar çok dikkatimi çekti. Başta sağlık personeli olmak üzere bu süreçte hepimiz çok emek veriyoruz. Seçkide de o süreci anlatanlara ağırlık vermek istedim. Bize böyle bir oylama yapma imkanı sağladığı için Anadolu Ajansına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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