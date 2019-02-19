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Kırıkkale’de Bizans döneminden kalan Sulu Mağara, turizme kazandırılıyor

Bizans döneminden kalan ve Hristiyanların yerleşim yeri olarak kullandığı Sulu Mağaranın turizme kazandırılması için Valilik tarafından çalışmalar başlatıldı.

19 Şubat 2019 Salı 13:59
Kırıkkale’de Bizans döneminden kalan Sulu Mağara, turizme kazandırılıyor

Keskin ilçesindeki Arzu Bayır mevkiinde yer alan Sulu Mağara'da incelemelerde bulunan Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, mağaranın turizme kazandırılması için çalışmalarının başlatıldığını duyurdu. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde yatırım programına alınan Sulu Mağara'da, yerli ve yabancı turistlerin ziyaret etmesi hedefleniyor.
Edinilen bilgiye göre, Sulu Mağarada ilk araştırılma 1996 yılında yapıldı. Burada yapılan araştırmalar sonrasında mağaranın Bizans döneminden kaldığı ve Hristiyanların yerleşim yeri olarak kullandığını iddia ediliyor. Toplam uzunluğu 285 metre uzunluğu olan mağara 3 kattan oluşmaktadır. Yapay galerilerde kurşun işletmesi yapılmıştır. Gerek doğal gerekse yapay bölümleri birbirine bağlayan dar geçitler, Erken Hrıstiyanlık döneminde yapılmış taş duvarlarla örtülüdür. Mağara, jeolojik açıdan paleozoik döneme tarihlendiriliyor. Hidrolojik olarak vadoz zonda yer alan Sulu Mağara yağışlı dönemlerde tavandan damlayan sular dışında bütünüyle kurudur. Bu suları toplamak için eski dönemlerde derinliği 2 m'yi bulan havuzlar yapılmıştır. Mağara kuru ve sıcak bir havaya sahiptir.

 

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 13:59
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