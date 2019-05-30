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Kiraz ve üzümüne 12 ay ihracat

Yaş meyve sebze ihracatçılarına Hava Kargoyu keşfettiren, Türk kiraz ve üzümüne Uzakdoğu pazarına girmenin yolunu açan, ters iklimdeki ülkelerle işbirliği yaparak ihracat sezonunu 12 aya çıkaran Taze Kiraz ve Üzüm Ürünlerinde Uluslararası Rekabetçiliğin Arttırılması Projesi’nde sona gelindi.

30 Mayıs 2019 Perşembe 08:24
Kiraz ve üzümüne 12 ay ihracat

Yaş meyve sebze ihracatçılarına Hava Kargoyu keşfettiren, Türk kiraz ve üzümüne Uzakdoğu pazarına girmenin yolunu açan, ters iklimdeki ülkelerle işbirliği yaparak ihracat sezonunu 12 aya çıkaran Taze Kiraz ve Üzüm Ürünlerinde Uluslararası Rekabetçiliğin Arttırılması Projesi’nde sona gelindi.



Taze Kiraz ve Üzüm Ürünlerinde Uluslararası Rekabetçiliğin Arttırılması isimli URGE Projesi’nin sektörün ufkunu açtığını belirten Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, URGE Projesine katılan firmaların kurumsallaşma ve verimli üretim alanlarında da büyük kazanımlar elde ettiğini kaydetti.



Türkiye’nin taze kiraz ve üzüm üretiminde dünya lideri olmasına karşın ihracatta kendisinden daha az üretimi olan bazı ülkelerin gerisinde kaldığına dikkati çeken Uçak, “Şili’ye yapılan Yurt Dışı Pazarlama Faaliyeti, taze meyve sebze ihracatında hava kargonun önemini ortaya koydu. Şili, hava kargo ile uzak pazarlara açılarak kiraz ihracatında dünyanın en büyük oyuncusu haline gelmiş. Biz de hava kargoya ağırlık verdik ve bu sayede Uzakdoğu pazarına odaklandık. Sürdürülebilir ve katma değerli ihracat için mevcut pazarların çeşitlendirilmesi ve özellikle Uzakdoğu pazarına ihracatımızı arttırma konusunda sektörde ciddi bir bilinçlenme oluştu. URGE Projemiz sayesinde Malezya, Vietnam, Kamboçya, Singapur ve Güney Afrika’ya ihracata başlayan firmalarımız oldu. Önümüzdeki dönemde bu proje sayesinde Uzakdoğu’ya ihracatımızın katlanarak artacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.



Taze Kiraz ve Üzüm Ürünlerinde Uluslararası Rekabetçiliğin Arttırılması Projesini 13 üye firmanın katılımı tamamladıklarını, proje kapsamında 2 adet eğitim faaliyeti, 5 adet Yurt Dışı Pazarlama Faaliyeti gerçekleştirildiğini anlatan Uçak, proje kapsamında ihracatımızın sınırlı olduğu ancak potansiyel arz eden ülkelerle birlikte ters sezonlarda işbirliği yürütülebilecek rakip ülkelere odaklandıklarının altını çizdi.



Hedef Pazar Araştırma Yöntemlerine İlişkin Eğitim Programı ve Kurumsallaşma ve Yalın Yönetim Eğitim Programları yaptıklarını dile getiren Uçak şöyle konuştu: “İhtiyaç analizi kapsamında ortaya çıkan en önemli gelişim alanlarından biri olan kurumsallaşma ve verimli üretim konuları oldu. Firmalarımızın her geçen gün daha da zorlaşan uluslararası pazar koşullarına uygun hale gelebilmeleri için pazarlama faaliyetlerinin yanında işletme yönetimi konusunda da geliştirilmesi gerekliliği ortaya çıktı. Bu doğrultuda analiz kapsamında işletmelerimizde kurumsallaşma ve verimli üretim konularında gözlemlenen eksiklikler ve iyileştirme tavsiyeleri üye firmalarımızla paylaşıldı ve uluslararası örneklerle kurumsallaşmanın önemi ve yöntemleri üzerinde bilgi verildi. Ayrıca daha düşük maliyetlerde daha kaliteli ürerim yapmanın yöntemleri üzerinde duruldu ve iyi uygulama örnekleri paylaşıldı. Firmalarımız bu eğitim programında edindiklerini uygulamaya devam ettikleri takdirde hem kurumsallaşma, hem de verimlilik anlamında ilerleyen yıllarda rakiplerine fark atacaklar, ihracatta rekabetçi olacaklar.”



Taze Kiraz ve Üzüm Ürünlerinde Uluslararası Rekabetçiliğin Arttırılması isimli URGE Projesi kapsamında ilk yurtdışı pazarlama faaliyeti Şili’ye olurken, sonrasında sırasıyla; Almanya/Fruit Logistica Fuarı, Malezya – Vietnam, Güney Afrika ve Çin Yurt Dışı Pazarlama Faaliyetleri yapıldı.

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Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 08:24
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