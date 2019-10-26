0553 313 94 23

"Kınıyorum" diyen Bakan Selçuk'tan sert açıklama: Bunu takip edeceğim!

Diyarbakır'daki bir okulda, müdür yardımcısının darp edilmesi hakkında konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Saldırganların velimiz olması ise başka bir acı. Olayı kınıyor, takibimde olacağının bilinmesini istiyorum." dedi.

26 Ekim 2019 Cumartesi 10:46
"Kınıyorum" diyen Bakan Selçuk'tan sert açıklama: Bunu takip edeceğim!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 21 Ekim'de Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesine bağlı Cumhuriyet köyünde bulunan Süleyman ve Muazzez Ersönmez Ortaokulu'nda Müdür Yardımcısı ve görsel sanatlar öğretmeni Yasin Güneş'in darbedilmesiyle ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Selçuk, olaya sert tepki göstererek takipçisi olacağını söyledi.

Tepki çeken olayla ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Şiddet kimden ve hangi gerekçeyle gelirse gelsin kabul edilmesi mümkün değilken; bir eğitimcinin okulda öğrencilerinin gözleri önünde darbedilmesini tarif edemiyorum. Saldırganların velimiz olması ise başka bir acı. Olayı kınıyor, takibimde olacağının bilinmesini istiyorum."

Öğretmenin darp edilişi

21 Ekim'de ilçeye bağlı Cumhuriyet köyünde bulunan Süleyman ve Muazzez Ersönmez Ortaokulunda Müdür yardımcısı ve Görsel Sanatlar öğretmeni Yasin Güneş, davranışlarından şikayetçi olduğu öğrencinin durumunu okul idaresine bildirdi. Okul idaresi de durumu öğrencinin velisine iletti. İki çocuğuyla okula gelen veliyi kapıda karşılayan öğretmen Güneş, öğrencinin durumunu anlatarak konuşmak üzere onları odaya davet etti.

Daveti kabul etmeyen veli ve iki oğlu öğretmeni okul bahçesinde darbetmeye başladı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde öğretmenin veli ile iki oğlu tarafından uğradığı saldırı ve yerde tekmelenmesi görülüyor. Okuldaki diğer öğretmenlerin araya girmesiyle saldırganlar okuldan uzaklaşıyor. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Daha sonra ise olayla ilgili jandarma ekiplerince dün gözaltına alınan veli M.S.A. ve oğlu S.A, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Ekim 2019 Cumartesi 10:46
  1. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
  2. Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi
  3. Süleyman ve Muazzez Ersönmez Ortaokulu
  4. Yasin Güneş
  5. Süleyman ve Muazzez Ersönmez Ortaokulunda Müdür yardımcısı ve Görsel Sanatlar öğretmeni Yasin Güneş

YORUM YAZ

  • İsmailİsmail4 sa önce
    Bende bir öğretmen olmak bu olayı kınıyorum.hiç mi öğretmen arkadaş yok bu olay olurken hiç mi bir insan yok biz bu kadar değersiz miyiz.arkadaslara sesleniyorum biz Kendimize ne kadar saygı gösterirsek çevrede o kadar saygı gösterir.
  • MemoMemo5 sa önce
    Güleyim bari yüzlerce doktor işi başında darp edildi , onlara AKP hukuku ne yaptı ki,
  • EKOLL EKOLL 5 sa önce
    Sayın bakan siz ilgilenmeyi bırakın da tez zamanda istifa edin. Maalesef başarısızsınız. 
  • kalelikaleli6 sa önce
    şu hale bakın terbiyesiz korkaklar üç çakkal öğretmenin üzerine çullanmış tekmeliyorlar mb de olaya el atmış.vahşeti yapan bu sırtlanlara bakalım ne gibi ceza verilecek.diğer öğretmenlere gelince arkadaşınızı darbeden bu .....lara gereken dersi veremediniz mi.
  • SinanSinan7 sa önce
    Ülkemizde olmayan adalet ilk mahkemede salıverir.Yapanın yanına kar kalır
  • mehmet akifmehmet akif8 sa önce
    ben de kınıyorum. ne oldu birşey olmadı. bu güne gelinceye kadar idareci ve öğretmenler öldüresiye dövüldü, hatta öldürüldü. bakanlı ne yaptı takibimizde, kınıyoruz.kınadılar ve iş bitti. ama dayak yiyen ve sakat bırakılan insanlar a bunu yaşatanlar hala hiç bir şey olmadan elini kolunu sallayarak geziyor. okul bahçesinde sözlü veya fiili saldırıya uğrayan öğretmen ve yöneticiler için bir koruma yasa veya yönetmeli çalışması duydunuz mu. duyamazsınız çünkü öğretmenlere her şey yapabilirsin ve bir şey olmaz. çünkü sahibi yok.
  • KaraKara8 sa önce
    Normalde adam döven tutuklanmaz bu ülkede. Meb bakanı işe karışınca iş değişiyo tabi.Rotaryleri mebe dolduran bakan..

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Fenerbahçe Konyaspor maçı canlı takip
  1. Fenerbahçe Konyaspor maçı canlı takip
  2. MEB binası çocukların kullanımına açıldı
  3. Norveç'te terör örgütü PKK..
  4. Çocuk sahibi olmak isteyen ve..
  5. TIR’ın içinde 39 ölünün bulunduğu..
  6. Çocukların oynadığı traktör durağa..
  7. Fenerbahçe'nin Konyaspor maçındaki..
  8. Skandal görüntü! Teröristbaşını ABD..
  9. Şamil Tayyar’dan gündemi sarsan..
  10. ABD'den skandal Suriye hamlesi!
  11. 'Çekildik diyen ABD bakın nerede..
  12. Ali Koç'un davetini geri çeviren..
  13. Burak Yılmaz'dan kötü haber!
  14. Irak'a giden ABD askerleri Suriye'ye..
  15. Kaçak yapının tapusuna şerh konulacak
  16. Çavuşoğlu, Türk muhabirin sorusuna..
  17. Türk sularında yeni canlı türleri..
  18. Mustafa Destici’den önemli..
  19. İlginç anlar! Ali Koç uyardı,..
  20. CHP’nin skandal 15 Temmuz bildirisine..
  21. Asgari ücret ne kadar olacak?..
  22. Vefa Küçük Erdoğan'ı uyardı, salon..
  23. Marmara Denizi’nde keşfedildi! Bizans..
  24. İngiliz taraftarlardan skandal!..
  25. EYT’lilerin beklediği son dakika..
  26. Fatih Erbakan gündem oldu!
  27. Bebek anne karnında ağlar mı?
  28. EYT son dakika gelişmesi Erdoğan..
  29. Tarihte ilk kez! Rus bombardıman uçağı..
  30. Papa için getirilen heykelleri 'put'..
Türkiye yeni bir operasyona mı hazırlanıyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
Türkiye yeni bir operasyona mı hazırlanıyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
ABD'den yeni Suriye hazırlığı! Resmen duyurdular
ABD'den yeni Suriye hazırlığı! Resmen duyurdular
Uyarı geldi! Saat 19.00'a sakın uçak bileti almayın
Uyarı geldi! Saat 19.00'a sakın uçak bileti almayın
Demirtaş'ın kardeşi ile HDP'liler birbirine girdi!
Demirtaş'ın kardeşi ile HDP'liler birbirine girdi!
Orkid'den skandal reklam filmiyle ilgili açıklama!
Orkid'den skandal reklam filmiyle ilgili açıklama!

Günün Karikatürü

26 Ekim 2019
Vucic: S-400 almak istiyoruz ama buna gücümüz yok
Vucic: S-400 almak istiyoruz ama buna gücümüz yok
Trump'a büyük şok! ABD iç savaşa doğru sürükleniyor
Trump'a büyük şok! ABD iç savaşa doğru sürükleniyor