Kına öyle faydalı ki!

Kimyasal saç boyalarının saça verdiği zararlardan dökülmelerden artık bıktıysanız, daha sağlıklı ve güçlü saçlara kavuşmak istiyorum diyorsanız, kınanın doğal bakım özelliğinden faydalanın. Üstelik bütçenizi zorlamadan tamamen ekonomik. Kızıl renk sorununu da dert etmeyin. Aşağıda yer alan tarifle siyah saçlarınızı kızıl yapmadan kına ile boyayabilirsiniz. Saç moleküllerinizi ve keratinini öldürmez. Kına saçı besleyerek güçlenmesini sağlar, hacmini arttırır. Işıl ışıl bir görünüm verir.

Kınalı saça sonradan boya olmaz. Eğer uzun bir süre saç renginizi değiştirmeyi düşünmüyorsanız kınayı deneyin. Doğal kına tozu, bir ağaçtan elde edilir. Alışverişinizi güvenli ve bilindik yerlerden yapın. Doğal kına ismi altında satılan boyalı kınaları almamaya dikkat edin.

Saç kınası nasıl hazırlanır?

2 su bardağı toz kına

1 adet ceviz büyüklüğünde kına taşı

Demlemek için defne, okaliptus ve ceviz yaprağı

2 su bardağı su

2 yemek kaşığı saf zeytinyağı

1 yemek kaşığı saç bakımı için badem yağı, ceviz, havuç ve yağ karışımı yağ

1 tane E vitamini ampül

1 tane yumurta

Bunları aktarlardan kolaylıkla temin edebilirsiniz. Hepsi bulunabilir türdendir.

1 bardak suda defne, ceviz ve okaliptus yapraklarını kaynatıp 20 dakika kadar demleyin. Bu arada, kına taşını ezip toz kınayla birlikte karıştırın. Demleme işleminden sonra, geriye kalan tüm malzemeleri homojen bir karışım elde edene kadar karıştırın. Kına karışımı elde edildikten sonra 2 saat kadar dinlendirmeye alın.

Nasıl uygulayacağınıza gelince:

Bir fırça yardımıyla saçınıza normal boya yapar gibi, diplerden başlayarak uygulayın. 5 6 saat kadar beklettikten sonra yıkayın.

Kına’yı halkımız ot zanneder ama ağaçtır ve ülkemizde yetişmez. Araplar “Hınna” derler. Hindistan ve Arabistan’a özel bir ağaçtır. 2-6 metre boyundadır. Gövdesi, kökleri ve yaprakları kullanılır. Yaprakları kuruyunca kırmızımsı kahverengi boya üretir. Ateş düşürücü özelliği vardır ve sıtma tedavisinde kullanılır. Çünki içinde kinin vardır. Tifo ve benzeri ağır ve mikroplu hastalıkların nekahat devresini kısaltır. Acıdır ama iştah açıcıdır. Güç verir.

Tuzsuz tereyağı ile merhem yapılır, uyuz, egzamaya ve apseye iyi gelir. Bundan bir kaşık yutulursa, bağırsak iltihabının kurumasını sağlar.

Kaynatılan kına ile yaralar ve çatlakları gidermek için ağız gargarası yapılır. İçilirse, kum döker, gastrit ve kolite karşı yararlı olur. Bademcik iltihabını da iyileştirir.

Sirke ile yapılan kına hamuru, ayak tabanındaki ateşi düşürür.



Kabızlığa iyi gelir. Kilo aldırır ve kan yapıcıdır.



Kan yapmasını istiyorsanız, şerbetini tavsiye edebiliriz. Bunun için; yine kan yapıcı olarak bilinen yarım kilo kadar çekirdekli kuru kara üzümü iyice yıkayın. Bin havanda çekirdekleri kırılıncaya kadar dövün. Sonra 5 bardak suyun içine koyun. Üzerine 20 gram kına kabuğu ekleyin ve kısık ateşte kaynatın. Kaynayan su 4 bardak kadar kalınca ateşten alın ve ağzını sıkıca kapatarak soğumaya bırakın. Şerbet tamamdır ama, soğuduktan sonra bir tülbentten süzmelisiniz. Süzdüğünüz şerbeti bir şişede buzdolabında saklayın. Her gün sabah ve akşam yemek aralarında içebilirsiniz.

Yetişkinler sadece bir kahve fincanı içmelidir. Çocuklara ise yarım fincan yeterli..