Kimseye 'Yediğin naneye bak!' dedirtmeyin ama nanenin faydası da bilinmeli

Nane yemeklere lezzet katmasının yanı sıra şifalı.. Hâttâ hazımsızlıkta nane-limon kaynatıp içmenin ilk akla gelen ev ilacı.. Anadolu'muzda, değişik yabani nane türlerinin yaprak ve uçucu yağının halk ilacı olarak kullanılır. Nane çay halinde bilhassa mide ağrıları, soğuk algınlığı gibi hastalıklarda kullanılmaktadır. Halkımız uçucu yağına çok güzel bir isim vermiş: "Nane ruhu".

Şifası Avrupa İlaç Kurumu tarafından da kabul edildi.

Bitki çaylarında ve eczacılıkta kullanılan nanenin bilimsel adı Mentha piperita'dır. Diğerlerinden ayırmak için bu naneye "tıbbi nane" deniliyor. Tıbbi nanenin tarımı yapılır ve kurutulmuş yaprakları çay olarak kullanılır. Bu çayın bulantı, hazımsızlık gibi sindirim sistemi rahatsızlıklarında belirtileri giderici olarak kullanılabileceği Avrupa İlaç Kurumu tarafından da kabul edilmiştir.

Nane gaz giderici, sindirim sistemindeki kasılmaları azaltıcı, safra salgısını artırıcı olarak da kullanılabilir. Son yıllarda antioksidan, ağrı azaltıcı etkilerinin bulunduğu ve bilhassa radyoterapide radyasyonun zararlı etkilerinden cildi koruduğunu gösteren araştırmalar da yayınlandı. Kısacası tıbbi nane şifalı, yararlı bir bitki..

Nane çayının etkisi, yapraktan suya geçen, mentol, fenolik asitler ve flavonoit genel adı verilen maddeler tarafından meydana getirilir.

Nane yaprağı ya tek başına veya benzer etkilere sahip başka bitkilerle olan karışımları halinde de kullanılır.

Üzerine çok sıcak olmayan (çok sıcak olursa kokulu maddeyi kaybedebilirsiniz) su ilâve edip 5 dakika civarında bekletip içtiğinizde rahatladığınızı hissedeceksiniz.

Fakaaat..

Reflüsü olanlar nane çayı içmemeli, reflüyü artırabilir.

Eğer, aktardan nane alıp çay gibi demleyip içiyorsanız, pazardan taze nane alıp yapraklarını kurutup kullanın daha iyi. Naneyi saksıda pencere önünde bile yetiştirebilirsiniz. Hiç zahmeti yoktur..