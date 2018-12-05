THY- Euroleague
0553 313 94 23

Kimseye 'Yediğin naneye bak!' dedirtmeyin ama nanenin faydası da bilinmeli

Yemeklerimize lezzet katan nane aynı zamanda değişik yabani türleriyle birlikte halk ilacı olarak kullanılmaktadır.

05 Aralık 2018 Çarşamba 14:46
Kimseye 'Yediğin naneye bak!' dedirtmeyin ama nanenin faydası da bilinmeli

Nane yemeklere lezzet katmasının yanı sıra şifalı.. Hâttâ hazımsızlıkta nane-limon kaynatıp içmenin ilk akla gelen ev ilacı.. Anadolu'muzda, değişik yabani nane türlerinin yaprak ve uçucu yağının halk ilacı olarak kullanılır. Nane çay halinde bilhassa mide ağrıları, soğuk algınlığı gibi hastalıklarda kullanılmaktadır. Halkımız uçucu yağına çok güzel bir isim vermiş: "Nane ruhu".

Şifası Avrupa İlaç Kurumu tarafından da kabul edildi.

Bitki çaylarında ve eczacılıkta kullanılan nanenin bilimsel adı Mentha piperita'dır. Diğerlerinden ayırmak için bu naneye "tıbbi nane" deniliyor. Tıbbi nanenin tarımı yapılır ve kurutulmuş yaprakları çay olarak kullanılır. Bu çayın bulantı, hazımsızlık gibi sindirim sistemi rahatsızlıklarında belirtileri giderici olarak kullanılabileceği Avrupa İlaç Kurumu tarafından da kabul edilmiştir.

Nane gaz giderici, sindirim sistemindeki kasılmaları azaltıcı, safra salgısını artırıcı olarak da kullanılabilir. Son yıllarda antioksidan, ağrı azaltıcı etkilerinin bulunduğu ve bilhassa radyoterapide radyasyonun zararlı etkilerinden cildi koruduğunu gösteren araştırmalar da yayınlandı. Kısacası tıbbi nane şifalı, yararlı bir bitki..

Nane çayının etkisi, yapraktan suya geçen, mentol, fenolik asitler ve flavonoit genel adı verilen maddeler tarafından meydana getirilir.

Nane yaprağı ya tek başına veya benzer etkilere sahip başka bitkilerle olan karışımları halinde de kullanılır. 

Üzerine çok sıcak olmayan (çok sıcak olursa kokulu maddeyi kaybedebilirsiniz) su ilâve edip 5 dakika civarında bekletip içtiğinizde rahatladığınızı hissedeceksiniz.

Fakaaat..

Reflüsü olanlar nane çayı içmemeli, reflüyü artırabilir.

Eğer, aktardan nane alıp çay gibi demleyip içiyorsanız, pazardan taze nane alıp yapraklarını kurutup kullanın daha iyi. Naneyi saksıda pencere önünde bile yetiştirebilirsiniz. Hiç zahmeti yoktur..

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 14:46
  1. Nane
  2. nane-limon
  3. Anadolu
  4. soğuk algınlığı
  5. uçucu yağı
  6. Avrupa İlaç Kurumu
  7. Nane çayı
  8. Reflü

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Musul'da 6 DEAŞ üyesi yakalandı
    1. Musul'da 6 DEAŞ üyesi yakalandı
    2. Dev Köroğlu heykelinin montajına..
    3. Dakar Rallisi'ne geri sayım başladı
    4. Diyarbakır'da silahlı saldırı: 2 yaralı
    5. Fındık kaçıran hamaliye ekibine..
    6. TCMB döviz kurları
    7. TBMM KİT Komisyonu
    8. "Ticaret Mektebi" başlıyor
    9. İşte milli enerji silahı Wattoz! 60..
    10. CHP Çanakkale belediye başkan adayı..
    11. Göztepe, Sivasspor maçının..
    12. Southampton'da Hasenhüttl dönemi
    13. TEB Özel'e "En Yenilikçi Özel..
    14. TBMM Genel Kurulunda bütçe maratonu..
    15. CHP Antalya belediye başkan adayları..
    16. "Tıkanıklık olursa uluslararası..
    17. Ünlü oyuncu Sean Penn, İstanbul'da
    18. Darbeciler kendilerinden olmayanları..
    19. "Kadınlar ikinci sınıf insan muamelesi..
    20. Uzakdoğu'dan katil Esed'e destek..
    Bahçeli'den Erdoğan'a övgü: Gözlerinin içine baka baka söyledi
    Bahçeli'den Erdoğan'a övgü: Gözlerinin içine baka baka söyledi
    Adana valiliği rezalete suspus
    Adana valiliği rezalete suspus
    Venezuela'dan Türkiye'ye jest! O anlar Erdoğan'ı gururlandırdı
    Venezuela'dan Türkiye'ye jest! O anlar Erdoğan'ı gururlandırdı
    Cumhurbaşkanından soğuk duş: 'Hastayım' dedi, ülkesine gelen Prens Selman ile görüşmedi
    Cumhurbaşkanından soğuk duş: 'Hastayım' dedi, ülkesine gelen Prens Selman ile görüşmedi
    Uzmanlardan korkutan uyarı! 'Büyük bir felaketle karşı karşıyayız'
    Uzmanlardan korkutan uyarı! 'Büyük bir felaketle karşı karşıyayız'

    Günün Karikatürü

    5 Aralık 2018
    AK Parti'den önemli yasa teklifi! Binlerce memuru ilgilendiriyor
    AK Parti'den önemli yasa teklifi! Binlerce memuru ilgilendiriyor
    Trump'tan elektrikli otomobil kararı... 2021'de kaldırıyorum
    Trump'tan elektrikli otomobil kararı... 2021'de kaldırıyorum