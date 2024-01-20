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Gündem Kimseye aldırmadan sokakta yürüdü Çıplak vatandaş! Görüntüleri tepki çekti
Gündem

Kimseye aldırmadan sokakta yürüdü Çıplak vatandaş! Görüntüleri tepki çekti

Yeniakit Publisher
2024-01-20 09:10:00 -

Caddede kimseye aldırmadan çırılçıplak gezdi... Görüntüleri tepki çekti Isparta'da bir adam sokakta üzerini çıkararak çıplak gezdi. O anları gören vatandaşlar şaştı kaldı.

Vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntüler izleyenleri şaşkına çevirdi. Bir adam gündüz saatlerinde Isparta sokaklarında çıplak gezmeye başladı. Sokaklarda çırılçıplak gezen adamı kaydeden vatandaş şaşkınlığını "Nasıl" diyerek gösterdi. O anlar sosyal medyada gündeme oturdu.

Şener Şen'in Çıplak Vatandaş filmi gerçek oldu

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