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Kimliksiz cesetler için "DNA veri tabanı" oluşturuluyor

Emniyet Genel Müdürlüğünce, üzerinden kimlik çıkmayan cesetlerin kimlere ait olduğunun tespiti için DNA veri tabanı oluşturulmaya başlandı- Bu kapsamda, kimliksiz cesetlerin DNA profilleri, emniyet ve jandarma kriminal arşivlerindeki DNA profilleriyle karşılaştırılıyor- İlk olarak adli tıp kurumlarında biyolojik örnekleri alınan 86 kimliği belirsiz cesetten 46'sının DNA profilleri veri tabanına aktarıldı- Cesetlerin kime ait olduğu tespitinin yanı sıra birçok faili meçhul olayın da bu yöntemle aydınlatılması planlanıyor

15 Mart 2019 Cuma 11:00
Kimliksiz cesetler için "DNA veri tabanı" oluşturuluyor

ANKARA (AA) - ORHAN ONUR GEMİCİ - Emniyet Genel Müdürlüğünce, üzerinden kimlik çıkmayan cesetlerin kimlere ait olduğunun tespiti için DNA veri tabanı oluşturuluyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Asayiş Dairesi Başkanlığınca kimliksiz cesetlerin kimlere ait olduğunun tespitine ilişkin yeni bir proje hayata geçirildi.

Proje kapsamında ilk olarak 42 il emniyet müdürlüğündeki "kayıp şahıslar büro amirleri"ne eğitim verildi. Bu personellerden görevli oldukları bürolardaki meslektaşlarına öğrendiklerini aktarmaları istendi.

Adli tıp kurumlarında biyolojik örnekleri alınan 86 kimliği belirsiz cesedin DNA profillerinin çıkartılmasına yönelik çalışma yapıldı. Bu cesetlerden 46'sının DNA profili, veri tabanına aktarıldı.

- Emniyet ve jandarmadaki verilerle karşılaştırılıyor

Cesetlerin DNA profilleri, EGM Kriminal Dairesi Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığı ekiplerince olay yerlerinden alınan biyolojik materyallere ilişkin verilerle karşılaştırılıyor.

Söz konusu çalışmayla, cesetlerin kimlik tespitinin yanı sıra faili meçhul olayların aydınlatılması da öngörülüyor.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 11:00
  1. Asayiş Dairesi Başkanlığı
  2. DNA
  3. Emniyet Genel Müdürlüğü
  4. kimliksiz cesetler

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