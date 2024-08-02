Kimliklerde yeni uygulama! Artık böyle kullanacaksınız



15 Ağustos'ta Ankara'da devreye girecek olan biyometrik kimlik doğrulama sistemi, kişisel verilerin güvenliğini artırırken kullanım kolaylığı da sunacak. Pilot uygulama olarak başlayacak bu yeni sistem, vatandaşların kimliklerini daha güvenilir bir şekilde doğrulamalarına olanak tanırken, aynı zamanda günlük işlemleri hızlandırmayı hedefliyor.

15 Ağustos 2024'te Ankara'da önemli bir teknoloji adımı atılacak. Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ile entegre edilen Elektronik Kimlik Doğrulama Yöntemi, özel sağlık hizmeti sunucularında pilot uygulamaya alınacak.

Bu yenilikle, kişisel verilerin korunmasını güçlendirirken, aynı zamanda kullanıcı dostu bir deneyim sunmayı hedeflediği belirtildi.

PİLOT UYGULAMA AYRINTILARI

Pilot uygulama, Ankara'da seçilen özel sağlık kurumlarında gerçekleştirilecek. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde Kimlik Doğrulama Hizmet Sağlayıcıları (KDHS) için başvuru süreci yürütülecek. Onaylanan başvurular ise kurumun web sayfasında ilan edilecek.

KATILACAK SAĞLIK KURUMLARI

Pilot uygulamaya dahil olan sağlık kurumları arasında Özel Keçiören Hastanesi, Özel Lokman Hekim Hastanesi ve Özel Lösante Çocuk ve Yetişkin Hastanesi gibi önde gelen sağlık merkezleri bulunuyor. Katılacak hastanelerin tam listesi ek bilgilerde yer alıyor.

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GÜVENLİ VE KOLAY ERİŞİM

Yeni sistem, kimlik doğrulama süreçlerini hızlandıracak ve daha güvenilir hale getirecek. Kişisel verilerin yüksek güvenlik standartlarına göre korunacağı bu uygulama, kullanıcıların işlemlerini daha hızlı ve güvenli bir şekilde tamamlamalarına olanak tanıyacak.